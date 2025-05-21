Введет ли Трамп новые санкции против России — ответ президента США

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ожидания Украины относительно новых санкций против России. На вопрос журналиста о том, планирует ли он принять такое решение, как на это надеется Владимир Зеленский, Трамп ответил без конкретики и довольно размыто.

Об этом Дональд Трамп сказал во время брифинга в Овальном кабинете.

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Трамп не дал четкого ответа на вопрос о санкциях

"Это будет мое решение. Это не будет решением кого-то другого... Знаете, у нас сейчас достаточно критическое время. Как вы знаете, вчера я разговаривал с президентом Путиным в течение двух с половиной часов. Я также говорил со всеми европейскими, или со многими из них, лидерами. И я думаю, что вчера у нас был очень хороший разговор", — сказал президент США.

Вместо четкого ответа на вопрос о санкциях Трамп акцентировал на важности последних дипломатических контактов и отметил, что будет наблюдать за дальнейшими действиями России: "Посмотрим, как они будут действовать. Я надеюсь, что что-то произойдет".

Напомним, в СМИ недавно появилась информация, что Дональд Трамп после переговоров с Путиным пообщался с европейскими лидерами и удивил их своей позицией относительно санкций и перемирия.

Журналисты The New York Times, ссылаясь на анонимные источники, сообщили, что Трамп не будет вводить санкции против России, потому что нацелен развивать с ней бизнес и сотрудничество.