ЕС готовит 18-й пакет санкций против России — что в него войдет

Владимир Путин. Фото: Reuters/Scanpix

Европейская комиссия готовит 18-й пакет санкций против России. Вероятно, он станет самым масштабным с февраля 2022 года.

Об этом сообщает Bloomberg в субботу, 24 мая.

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Санкции против России

Евросоюз сейчас рассматривает возможность введения ограничений против почти 20 банков, введение торговых запретов на сумму более 2,5 миллиарда евро, а также пересмотра предельной цены на российскую нефть.

Источник издания отмечает, что рассматривают также запрет на транспортировку российской нефти теневым флотом и ограничения против фондов, которые поддерживают военные усилия РФ.

Кроме того, ЕС впервые планирует ввести санкции против газопроводных проектов "Северный поток",

Российская нефть

Еще одним возможным шагом является снижение предельной цены на российскую нефть до 45 долларов. Для введения этого решения необходимо согласование стран "Большой семерки", в частности Соединенных Штатов Америки.

Сейчас действующий лимит составляет 60 долларов, и только по цене ниже него разрешается обслуживание перевозок российской нефти.

В ЕС убеждены, что новый пакет санкций должен укрепить курс на стратегический отказ от российских энергоресурсов до 2027 года.

Напомним, 20 мая ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России. Он касается почти 200 кораблей теневого флота.

А недавно лидер США Дональд Трамп не ответил четко, будет ли вводить новые санкции против России.