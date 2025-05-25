Санкції проти Росії — Зеленський розкрив деталі обмежень

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Президент України Володимир Зеленський 25 травня ввів санкції проти Росії та пропагандистів. Загалом, було три пакети обмежень, які ускладнюють намагання РФ вести війну.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

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Санкції проти Росії

Зеленський розповів, що сьогодні було введено три санкційних пакети проти Росії:

перший — проти російських осіб, які причетні до фінансування російської терористичної діяльності, фінансових махінацій та схем обходу санкцій в інтересах РФ;

другий — це пропагандисти, які своєю брехнею підсилюють російські удари по Україні;

третій — проти представників російських мафіозних угруповань, які значно допомогли становленню путінського режиму та досі пов’язані з ним.

Крім того, президент зазначив, що триває робота над синхронізацією українських санкцій із санкційними режимами Євросоюзу та інших ключових світових юрисдикцій.

"Зараз уже готуються нові санкційні рішення України. Напрямок санкцій цілком зрозумілий — це фізичні та юридичні особи з Росії й такі, що пов’язані з нею, які працюють на війну, а також на яких тримається російський режим. Нові рішення РНБО — незабаром", — наголосив глава держави.

Скриншот допису Володимира Зеленського

Нагадаємо, 25 травня Зеленський запровадив нові санкції проти низки компаній та пропагандистів. Зокрема, під обмеження потрапили власник російського онлайн-казино Pin-Up Дмитро Пунін та екснардеп України Ігор Мосійчук.

Також ми писали, що ЄС готує наймасштабніший пакет санкції проти РФ. Ймовірно, він стане наймасштабнішим з лютого 2022 року.