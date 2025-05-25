Санкции против России — Зеленский раскрыл детали ограничений

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Президент Украины Владимир Зеленский 25 мая ввел санкции против России и пропагандистов. В общем, было три пакета ограничений, которые затрудняют попытки РФ вести войну.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

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Санкции против России

Зеленский рассказал, что сегодня было введено три санкционных пакета против России:

первый — против российских лиц, причастных к финансированию российской террористической деятельности, финансовых махинаций и схем обхода санкций в интересах РФ;

второй — это пропагандисты, которые своей ложью усиливают российские удары по Украине;

третий — против представителей российских мафиозных группировок, которые значительно помогли становлению путинского режима и до сих пор связаны с ним.

Кроме того, президент отметил, что продолжается работа над синхронизацией украинских санкций с санкционными режимами Евросоюза и других ключевых мировых юрисдикций.

"Сейчас уже готовятся новые санкционные решения Украины. Направление санкций вполне понятно — это физические и юридические лица из России и связанные с ней, которые работают на войну, а также на которых держится российский режим. Новые решения СНБО — вскоре", — подчеркнул глава государства.

Скриншот сообщения Владимира Зеленского

Напомним, 25 мая Зеленский ввел новые санкции против ряда компаний и пропагандистов. В частности, под ограничения попали владелец российского онлайн-казино Pin-Up Дмитрий Пунин и экс-нардеп Украины Игорь Мосийчук.

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