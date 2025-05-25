Зеленський запровадив нові санкції — під обмеження потрапили Пунін і Мосійчук

Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 25 травня, запровадив нові санкції проти низки компаній та осіб. Зокрема, під обмеження потрапили власник російського онлайн-казино Pin-Up Дмитро Пунін та екснардеп України Ігор Мосійчук.

Про це йдеться в указах №344/2025 та №345/2025.

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"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 травня 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", — йдеться в указах.

Під санкції потрапив власник російського онлайн-казино Pin-Up Дмитро Пунін, а також повʼязані з ним громадяни Росії.

Крім того, обмеження запровадили проти низки організацій повʼязаних з казино та Пуніним.

Серед інших, хто потрапив під санкції є:

син колишнього президента компанії "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва Олександр Богуслаєв;

колишній народний депутат України Ігор Мосійчук;

міністр з нацполітики, зовнішніх звʼязків, друку та інформації Чечні Ахмед Дудаєв;

член наглядової ради Спілки десантників Росії Сергій Лалакін;

блогер Ростислав Шапошніков та інші.

Контроль за виконанням рішення РНБО покладено на секретаря.

Нагадаємо, Верховний суд ухвалив задовольнити звернення п’ятого президента Петра Порошенка щодо отримання доказів від Офісу президента, які стали підставою для введення санкцій проти нього.

Раніше Зеленський запровадив санкції проти 58 росіян та ще 74 компаній з РФ, Китаю, Ірану та Узбекистану.