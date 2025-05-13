Санкції проти Порошенка - Суд зобов'язав ОП надати докази

Петро Порошенко. Фото: Reuters

Верховний суд задовольнив клопотання п’ятого президента Петра Порошенка про витребування доказів від Офісу президента, що були підставою для запровадження проти нього санкцій. Він заявив, що його позбавили права на захист.

Про це повідомляє 5 Канал у вівторок, 13 травня.

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У вівторок політик оскаржував санкції у Верховному суді.

Він заявив, що за три місяці "ми досі не почули причини запровадження санкцій", а він сам обмежений у можливості допомагати ЗСУ.

"Трьох годин вистачило, щоб одна людина, що обіймає одразу дві посади — міністра економіки та віцепремʼєра, винесла питання щодо запровадження санкцій на засідання Уряду. Без підстав та обґрунтування. І вже за 40 хвилин це рішення затвердили рішенням РНБО. Жодного розслідування не було і не могло бути. Доказів не було і не могло бути. Права на захист вони мене позбавили. За цим криється план, ціль якого очевидна — прибрати політичного конкурента", — стверджує Порошенко.

Нагадаємо, що РНБО ввела санкції проти Петра Порошенка.

Коментуючи це рішення, експрезидент України зазначив, що для нього це було очікувано.

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