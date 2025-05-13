Санкции против Порошенко - Суд обязал ОП предоставить доказательства

Петр Порошенко. Фото: Reuters

Верховный суд удовлетворил ходатайство пятого президента Петра Порошенко об истребовании доказательств от Офиса президента, которые были основанием для введения против него санкций. Он заявил, что его лишили права на защиту.

Об этом сообщает 5 Канал во вторник, 13 мая.

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Во вторник политик оспаривал санкции в Верховном суде.

Он заявил, что за три месяца "мы до сих пор не услышали причины введения санкций", а он сам ограничен в возможности помогать ВСУ.

"Трех часов хватило, чтобы один человек, занимающий сразу две должности — министра экономики и вице-премьера, вынес вопрос о введении санкций на заседание Правительства. Без оснований и обоснования. И уже через 40 минут это решение утвердили решением СНБО. Никакого расследования не было и не могло быть. Доказательств не было и не могло быть. Права на защиту они меня лишили. За этим кроется план, цель которого очевидна — убрать политического конкурента", — утверждает Порошенко.

Напомним, что СНБО ввел санкции против Петра Порошенко.

Комментируя это решение, экс-президент Украины отметил, что для него это было ожидаемо.

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