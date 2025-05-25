Зеленский ввел новые санкции — под ограничения попали Пунин и Мосийчук

Зеленский ввел санкции против ряда компаний и лиц
Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 25 мая, ввел новые санкции против ряда компаний и лиц. В частности, под ограничения попали владелец российского онлайн-казино Pin-Up Дмитрий Пунин и экс-нардеп Украины Игорь Мосийчук.
Об этом говорится в указах №344/2025 и №345/2025.
Новые санкции от Зеленского
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 25 мая 2025 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", — говорится в указах.
Под санкции попал владелец российского онлайн-казино Pin-Up Дмитрий Пунин, а также связанные с ним граждане России.
Кроме того, ограничения ввели против ряда организаций, связанных с казино и Пуниным.
Среди других, кто попал под санкции есть:
- сын бывшего президента компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева Александр Богуслаев;
- бывший народный депутат Украины Игорь Мосийчук;
- министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев;
- член наблюдательного совета Союза десантников России Сергей Лалакин;
- блогер Ростислав Шапошников и другие.
Контроль за выполнением решения СНБО возложен на секретаря.
Напомним, Верховный суд постановил удовлетворить обращение пятого президента Петра Порошенко о получении доказательств от Офиса президента, которые стали основанием для введения санкций против него.
Ранее Зеленский ввел санкции против 58 россиян и еще 74 компаний из РФ, Китая, Ирана и Узбекистана.
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