Зеленский ввел новые санкции — под ограничения попали Пунин и Мосийчук

Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 25 мая, ввел новые санкции против ряда компаний и лиц. В частности, под ограничения попали владелец российского онлайн-казино Pin-Up Дмитрий Пунин и экс-нардеп Украины Игорь Мосийчук.

Об этом говорится в указах №344/2025 и №345/2025.

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"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 25 мая 2025 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", — говорится в указах.

Под санкции попал владелец российского онлайн-казино Pin-Up Дмитрий Пунин, а также связанные с ним граждане России.

Кроме того, ограничения ввели против ряда организаций, связанных с казино и Пуниным.

Среди других, кто попал под санкции есть:

сын бывшего президента компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева Александр Богуслаев;

бывший народный депутат Украины Игорь Мосийчук;

министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев;

член наблюдательного совета Союза десантников России Сергей Лалакин;

блогер Ростислав Шапошников и другие.

Контроль за выполнением решения СНБО возложен на секретаря.

Напомним, Верховный суд постановил удовлетворить обращение пятого президента Петра Порошенко о получении доказательств от Офиса президента, которые стали основанием для введения санкций против него.

Ранее Зеленский ввел санкции против 58 россиян и еще 74 компаний из РФ, Китая, Ирана и Узбекистана.