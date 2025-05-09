Санкції проти росіян — Зеленський ввів нові обмеження

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський надав чинності рішенню Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти Росії та її громадян. Нові обмеження спрямовані проти 58 росіян та ще 74 компаній з РФ, Китаю, Ірану та Узбекистану.

Відповідний указ № 301/2025 від 9 травня опубліковано на сайті президента України.

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"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 9 травня 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Контроль за виконанням рішення введеного в дію цим указом, покласти на секретаря РНБО", — йдеться в документі.

Як відомо, цей указ набирає чинності з 9 травня, а в перелік санкційних осіб, зокрема, потрапили:

поет, художник і продюсер російської співачки Вікторії Циганової Вадим Циганов;

гендиректор верстатобудівного заводу "Форт" Юрій Чуркін;

очільник підприємства "Униматик" Петро Ващенко;

член партії "Єдина Росія" і очільник одного з підприємств Олег Гагарін;

син експрем'єра Миколи Азарова Олексій Азаров;

гендиректор "Росатому" Олексій Лихачов.

Повний перелік можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, 9 травня YouTube заблокував канал Арестовича та інших підсанкційних осіб. А 1 травня Зеленський увів нові санкції РНБО, серед яких був публічний діяч Олексій Арестович.