Санкции против россиян — Зеленский ввел новые ограничения

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против России и ее граждан. Новые ограничения направлены против 58 россиян и еще 74 компаний из РФ, Китая, Ирана и Узбекистана.

Соответствующий указ № 301/2025 от 9 мая опубликован на сайте президента Украины.

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"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 9 мая 2025 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Контроль за выполнением решения, введенного в действие этим указом, возложить на секретаря СНБО", — говорится в документе.

Как известно, этот указ вступает в силу с 9 мая, а в перечень санкционных лиц, в частности, попали:

поэт, художник и продюсер российской певицы Виктории Цыгановой Вадим Цыганов;

гендиректор станкостроительного завода "Форт" Юрий Чуркин;

глава предприятия "Униматик" Петр Ващенко;

член партии "Единая Россия" и глава одного из предприятий Олег Гагарин;

сын экс-премьера Николая Азарова Алексей Азаров;

гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.

Полный перечень можно посмотреть по ссылке.

Напомним, 9 мая YouTube заблокировал канал Арестовича и других подсанкционных лиц. А 1 мая Зеленский ввел новые санкции СНБО, среди которых был публичный деятель Алексей Арестович.