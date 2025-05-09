Санкции против россиян — Зеленский ввел новые ограничения

Зеленский ввел санкции СНБО против РФ и связанных с ней компаний
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против России и ее граждан. Новые ограничения направлены против 58 россиян и еще 74 компаний из РФ, Китая, Ирана и Узбекистана.
Соответствующий указ № 301/2025 от 9 мая опубликован на сайте президента Украины.
Новые санкции против РФ
"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 9 мая 2025 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Контроль за выполнением решения, введенного в действие этим указом, возложить на секретаря СНБО", — говорится в документе.
Как известно, этот указ вступает в силу с 9 мая, а в перечень санкционных лиц, в частности, попали:
- поэт, художник и продюсер российской певицы Виктории Цыгановой Вадим Цыганов;
- гендиректор станкостроительного завода "Форт" Юрий Чуркин;
- глава предприятия "Униматик" Петр Ващенко;
- член партии "Единая Россия" и глава одного из предприятий Олег Гагарин;
- сын экс-премьера Николая Азарова Алексей Азаров;
- гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
Полный перечень можно посмотреть по ссылке.
Напомним, 9 мая YouTube заблокировал канал Арестовича и других подсанкционных лиц. А 1 мая Зеленский ввел новые санкции СНБО, среди которых был публичный деятель Алексей Арестович.
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