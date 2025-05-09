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YouTube заблокував канал Арестовича та інших підсанкційних осіб

9 травня 2025 19:00
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
YouTube канал Олексія Арестовича заблокували на території України — кого ще торкнулися обмеження
Блогер Олексій Арестович. Фото: скриншот
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Відеохостинг YouTube заблокував канал блогера Олексія Арестовича, а також низки інших осіб, які перебувають під санкціями Ради національної безпеки і оборони України (РНБО). Канали стали недоступними для перегляду на території України.

Про це повідомили у пресслужбі Центру протидії дезінформації (ЦПД) у п'ятницю, 9 травня.

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Окрім канала Арестовича, YouTube заблокував також сторінку Костянтина Бондаренка, Дмитра Василеця, Анастасії Кашеварової ( DailyStorm, This is media) та Павла Оніщенка.

"Всі канали не працюють на території України", — йдеться у повідомленні.

Раніше відеохостинг уже блокував контент Олександра Шелеста та Вадима Карасьова, які також фігурують у санкційних списках. 

Канал Арестовича у YouTube заблокували
Заблоковані канали. Фото: ЦПД

Нагадаємо, 1 травня Президент України Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію нові санкції Ради національної безпеки і оборони. Обмеження торкнулися 15 фізичних та 36 юридичних осіб.

А рух "Чесно" вніс колишнього позаштатного радника Офісу Президента України Олексія Арестовича до Реєстру зрадників за систематичне поширення російських наративів.

РНБО санкції Олексій Арестович YouTube блогери ЦПД
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