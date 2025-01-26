Арестовича внесли в список зрадник за систематичне поширення російських наративів та висловлювання в адрес українських полонених

Колишній позаштатний радник ОП Олексій Арестович. Фото: t.me/O_Arestovich_official

Рух "Чесно" вніс колишнього позаштатного радника Офісу Президента України Олексія Арестовича до Реєстру зрадників за систематичне поширення російських наративів. Ця дія стала наслідком останніх висловлювань Арестовича щодо відео розстрілу російськими окупантами українських військових.

Відповідна заява міститься на сайті "Чесно".

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Рух нагадав про регулярні появи Арестовича на ефірах російського політичного діяча Марка Фейгіна та російської журналістки Юлії Латиніної з 2022 року, а також про його звільнення з посади радника ОП після суперечливих заяв щодо російського ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі.

Крім того, "Чесно" нагадали про виїзд Арестовича за кордон попри заборону виїзду для чоловіків та його скандальні заяви про мовний ландшафт Києва, можливість розділення України після війни та позитивну оцінку історичної ролі Радянського Союзу.

Арестович також неодноразово потрапляв у скандали через свої висловлювання щодо жінок в армії та російської мови. Зокрема, він назвав жінок "істотами", яких "хочеться душити".

Рух "Чесно" підкреслив, що внесення до Реєстру зрадників є важливим кроком у збереженні політичної пам'яті.

Нагадаємо, наразі Олексій Арестович перебуває за кордоном. Як саме він туди виїхав — коментувати відмовився.

Раніше Арестович висловлювався і про Валерія Залужного. З ним колишній радник ОП дружить вже 29 років.