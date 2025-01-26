Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Арестович став зрадником — за що його внесли до бази arrow

Арестович став зрадником — за що його внесли до бази

26 січня 2025 02:02
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Арестовича внесли в список зрадник за систематичне поширення російських наративів та висловлювання в адрес українських полонених
Колишній позаштатний радник ОП Олексій Арестович. Фото: t.me/O_Arestovich_official
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Рух "Чесно" вніс колишнього позаштатного радника Офісу Президента України Олексія Арестовича до Реєстру зрадників за систематичне поширення російських наративів. Ця дія стала наслідком останніх висловлювань Арестовича щодо відео розстрілу російськими окупантами українських військових. 

Відповідна заява міститься на сайті "Чесно".

Читайте також:

Чим ще сумно відомий Арестович

Рух нагадав про регулярні появи Арестовича на ефірах російського політичного діяча Марка Фейгіна та російської журналістки Юлії Латиніної з 2022 року, а також про його звільнення з посади радника ОП після суперечливих заяв щодо російського ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі.

Крім того, "Чесно" нагадали про виїзд Арестовича за кордон попри заборону виїзду для чоловіків та його скандальні заяви про мовний ландшафт Києва, можливість розділення України після війни та позитивну оцінку історичної ролі Радянського Союзу.

Арестович також неодноразово потрапляв у скандали через свої висловлювання щодо жінок в армії та російської мови. Зокрема, він назвав жінок "істотами", яких "хочеться душити". 

Рух "Чесно" підкреслив, що внесення до Реєстру зрадників є важливим кроком у збереженні політичної пам'яті.

Нагадаємо, наразі Олексій Арестович перебуває за кордоном. Як саме він туди виїхав — коментувати відмовився. 

Раніше Арестович висловлювався і про Валерія Залужного. З ним колишній радник ОП дружить вже 29 років. 

Офіс президента Олексій Арестович ЗСУ війна в Україні зрада

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

02:27 БпЛА на заміну артилерії — FPV-дрони не дають шансів окупантам

Термінова новина

02:15 У Сумах було чутно вибух — що відомо

02:02 Арестович став зрадником — за що його внесли до бази

01:37 Без НАТО та ЄС — Фіцо зробив жорстку заяву про Україну

01:32 Хлопець поширював інтимні відео з колишньою — що вирішив суд

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

01:30 18-річним потрібна мотивація, а не мобілізація — думка комбата

Термінова новина

00:57 У Харкові прогримів вибух — що відомо

00:39 Знищують і вдень і вночі — Сирський показав роботу дронів ЗСУ

00:30 Чому ТЦК може забрати військово-обліковий документ

00:23 Тривога на Київщині та низці інших областей — яка небезпека

02:27 БпЛА на заміну артилерії — FPV-дрони не дають шансів окупантам

Термінова новина

02:15 У Сумах було чутно вибух — що відомо

02:02 Арестович став зрадником — за що його внесли до бази

01:37 Без НАТО та ЄС — Фіцо зробив жорстку заяву про Україну

01:32 Хлопець поширював інтимні відео з колишньою — що вирішив суд

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

01:30 18-річним потрібна мотивація, а не мобілізація — думка комбата

Термінова новина

00:57 У Харкові прогримів вибух — що відомо

00:39 Знищують і вдень і вночі — Сирський показав роботу дронів ЗСУ

00:30 Чому ТЦК може забрати військово-обліковий документ

00:23 Тривога на Київщині та низці інших областей — яка небезпека

06:49 Чи закінчить Трамп війну: чого хочуть США та на що згодна Україна

06:40 В Україні оновились ціни на латунь — скільки платять за брухт

24 січня 2025

06:40 Ціни на алюміній в Україні — як оновилась вартість брухту у січні

06:20 Пенсії за балами — все про нову систему та що буде з виплатами

23 січня 2025

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки дають за кольорові метали

06:20 Ціни на нерухомість в Україні — як зросла вартість оренди у 2025

22 січня 2025

06:40 Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

21 січня 2025

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

06:30 Кукурудза стрімко дорожчає — в Україні оновились ціни на зернові

Text

22:30 Трамп вийшов із заявою у Лас-Вегасі — ефір Новини.LIVE

Text

00:00 Вироків для представників ТЦК майже немає, — Кравець

24 січня 2025
Text

19:17 Зеленському 47 — про що одесити хочуть поговорити з президентом

Text

17:50 Кабмін змінив відстрочки для студентів — ефір Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко розкритикував можливе зниження призовного віку

Text

13:00 Демченко висловився щодо суду над командиром 155-ї бригади

Text

13:00 Трамп може зустрітися з Путіним і готує угоду — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

11:02 Братчук повідомив, яка ситуація у Великій Новосілці на Донеччині

Text

09:45 У ДСНС Київщини повідомили про збільшення жертв нічної атаки

Text

08:00 Трамп анонсував зустріч з Путіним — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

20 січня 2025

12:10 Яйця та ще 3 інгредієнти — салат за 2 хв, неможливо відірватися

23:23 Як у "Резерв+" дізнатися, чи перебуваєш ти в розшуку