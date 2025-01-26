Арестовича внесли в список предатель за систематическое распространение российских нарративов и высказывания в адрес украинских пленных

Бывший внештатный советник ОП Алексей Арестович. Фото: t.me/O_Arestovich_official

Организация "Честно" внесла бывшего внештатного советника Офиса Президента Украины Алексея Арестовича в Реестр предателей за систематическое распространение российских нарративов. Это действие стало следствием последних высказываний Арестовича относительно видео расстрела российскими оккупантами украинских военных.

Соответствующее заявление содержится на сайте "Честно".

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В "Честно" напомнили о регулярных появлениях Арестовича на эфирах российского политического деятеля Марка Фейгина и российской журналистки Юлии Латыниной с 2022 года, а также о его увольнении с должности советника ОП после противоречивых заявлений относительно российского ракетного удара по жилому дому в Днепре.

Кроме того, в "Честно" напомнили о выезде Арестовича за границу несмотря на запрет выезда для мужчин и его скандальные заявления о языковом ландшафте Киева, возможности разделения Украины после войны и положительной оценке исторической роли Советского Союза.

Арестович также неоднократно попадал в скандалы из-за своих высказываний относительно женщин в армии и русского языка. В частности, он назвал женщин "существами", которых "хочется душить".

В "Честно" подчеркнули, что внесение в Реестр предателей является важным шагом в сохранении политической памяти.

Напомним, сейчас Алексей Арестович находится за границей. Как именно он туда выехал — комментировать отказался.

Ранее Арестович высказывался и о Валерии Залужном. С ним бывший советник ОП дружит уже 29 лет.