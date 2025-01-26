Арестовича внесли в список предатель за систематическое распространение российских нарративов и высказывания в адрес украинских пленных

Арестович стал предателем — за что его внесли в базу
Организация "Честно" внесла бывшего внештатного советника Офиса Президента Украины Алексея Арестовича в Реестр предателей за систематическое распространение российских нарративов. Это действие стало следствием последних высказываний Арестовича относительно видео расстрела российскими оккупантами украинских военных.
Соответствующее заявление содержится на сайте "Честно".
Чем еще печально известен Арестович
В "Честно" напомнили о регулярных появлениях Арестовича на эфирах российского политического деятеля Марка Фейгина и российской журналистки Юлии Латыниной с 2022 года, а также о его увольнении с должности советника ОП после противоречивых заявлений относительно российского ракетного удара по жилому дому в Днепре.
Кроме того, в "Честно" напомнили о выезде Арестовича за границу несмотря на запрет выезда для мужчин и его скандальные заявления о языковом ландшафте Киева, возможности разделения Украины после войны и положительной оценке исторической роли Советского Союза.
Арестович также неоднократно попадал в скандалы из-за своих высказываний относительно женщин в армии и русского языка. В частности, он назвал женщин "существами", которых "хочется душить".
В "Честно" подчеркнули, что внесение в Реестр предателей является важным шагом в сохранении политической памяти.
Напомним, сейчас Алексей Арестович находится за границей. Как именно он туда выехал — комментировать отказался.
Ранее Арестович высказывался и о Валерии Залужном. С ним бывший советник ОП дружит уже 29 лет.
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