YouTube канал Алексея Арестовича заблокировали на территории Украины - кого еще коснулись ограничения

YouTube заблокировал канал Арестовича и других подсанкционных лиц
Видеохостинг YouTube заблокировал канал блогера Алексея Арестовича, а также ряда других лиц, находящихся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Каналы стали недоступными для просмотра на территории Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе Центра противодействия дезинформации (ЦПД) в пятницу, 9 мая.
Блокировка каналов
Кроме канала Арестовича, YouTube заблокировал также страницу Константина Бондаренко, Дмитрия Василеца, Анастасии Кашеваровой (DailyStorm, This is media) и Павла Онищенко.
"Все каналы не работают на территории Украины", — говорится в сообщении.
Ранее видеохостинг уже блокировал контент Александра Шелеста и Вадима Карасева, которые также фигурируют в санкционных списках.
Напомним, 1 мая Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которыми ввел в действие новые санкции Совета национальной безопасности и обороны. Ограничения коснулись 15 физических и 36 юридических лиц.
А движение "Честно" внесло бывшего внештатного советника Офиса Президента Украины Алексея Арестовича в Реестр предателей за систематическое распространение российских нарративов.
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