YouTube канал Алексея Арестовича заблокировали на территории Украины - кого еще коснулись ограничения

Блогер Алексей Арестович. Фото: скриншот

Видеохостинг YouTube заблокировал канал блогера Алексея Арестовича, а также ряда других лиц, находящихся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Каналы стали недоступными для просмотра на территории Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Центра противодействия дезинформации (ЦПД) в пятницу, 9 мая.

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Блокировка каналов

Кроме канала Арестовича, YouTube заблокировал также страницу Константина Бондаренко, Дмитрия Василеца, Анастасии Кашеваровой (DailyStorm, This is media) и Павла Онищенко.

"Все каналы не работают на территории Украины", — говорится в сообщении.

Ранее видеохостинг уже блокировал контент Александра Шелеста и Вадима Карасева, которые также фигурируют в санкционных списках.

Заблокированные каналы. Фото: ЦПД

Напомним, 1 мая Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которыми ввел в действие новые санкции Совета национальной безопасности и обороны. Ограничения коснулись 15 физических и 36 юридических лиц.

А движение "Честно" внесло бывшего внештатного советника Офиса Президента Украины Алексея Арестовича в Реестр предателей за систематическое распространение российских нарративов.