ЕС будет еще больше давить на Россию санкциями, пообещали в МИД Германии

Из-за усиления обстрелов с РФ будет больше санкций — МИД Германии
Министр иностранных дел Германии заявил, что последние нападения России на Украину требуют дополнительных санкций Запада. Он сделал свое заявление на фоне того, что ЕС только что согласовал свой 17-й пакет санкций.
Об этом сообщает SkyNews.
Почему важно усилить санкционное давление на РФ
В интервью Иоганн Вадефуль сказал, что Путин не заинтересован в мире, он хочет продолжать эту войну, а потому европейцы не должны этого допустить. Из-за такого поведения диктатора РФ Европейский Союз согласился на дополнительные санкции и введет следующие.
"Эти дополнительные санкции уже разрабатываются, по словам президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая на этой неделе заявила, что "время усилить давление"", — сказал Иоганн Вадефуль.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против России и пропагандистов. В общем, было три пакета ограничений, которые затрудняют попытки РФ вести войну.
Также мы писали, что ЕС готовит самый масштабный пакет санкций против РФ. Вероятно, он станет самым масштабным с февраля 2022 года.
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