ЕС будет еще больше давить на Россию санкциями, пообещали в МИД Германии

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефул. Фото: Reuters

Министр иностранных дел Германии заявил, что последние нападения России на Украину требуют дополнительных санкций Запада. Он сделал свое заявление на фоне того, что ЕС только что согласовал свой 17-й пакет санкций.

Об этом сообщает SkyNews.

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В интервью Иоганн Вадефуль сказал, что Путин не заинтересован в мире, он хочет продолжать эту войну, а потому европейцы не должны этого допустить. Из-за такого поведения диктатора РФ Европейский Союз согласился на дополнительные санкции и введет следующие.

"Эти дополнительные санкции уже разрабатываются, по словам президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая на этой неделе заявила, что "время усилить давление"", — сказал Иоганн Вадефуль.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против России и пропагандистов. В общем, было три пакета ограничений, которые затрудняют попытки РФ вести войну.

Также мы писали, что ЕС готовит самый масштабный пакет санкций против РФ. Вероятно, он станет самым масштабным с февраля 2022 года.