Грассли призывает к жестким санкциям против России

В США заявили, что настало время для санкций против России
Сенатор-республиканец Чак Грассли заявил, что пора вводить санкции против России. По его словам, диктатор РФ Владимир Путин должен понять, что "игра окончена".
Об этом Чак Грассли написал в соцсети X.
Санкции против России
Грассли считает, что лидер США Дональд Трамп был искренним, когда думал, что его дружба с Путиным поможет остановить войну.
"Теперь, когда это не так, пришло время для решительных санкций, чтобы Путин знал, что "игра окончена", — добавил он.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные санкции особенно сильно повлияют на экономику России уже в начале лета 2026 года.
Ранее министр иностранных дел Германии отметил, что из-за недавних атак России на Украину Запад должен усилить санкции.
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