Грассли призывает к жестким санкциям против России

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS

Сенатор-республиканец Чак Грассли заявил, что пора вводить санкции против России. По его словам, диктатор РФ Владимир Путин должен понять, что "игра окончена".

Об этом Чак Грассли написал в соцсети X.

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Грассли считает, что лидер США Дональд Трамп был искренним, когда думал, что его дружба с Путиным поможет остановить войну.

"Теперь, когда это не так, пришло время для решительных санкций, чтобы Путин знал, что "игра окончена", — добавил он.

Пост Грассли. Фото: скриншот

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные санкции особенно сильно повлияют на экономику России уже в начале лета 2026 года.

Ранее министр иностранных дел Германии отметил, что из-за недавних атак России на Украину Запад должен усилить санкции.