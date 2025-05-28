Зеленський заявив, що скоро Росія відчує сильний вплив західних санкцій

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що західні санкції стануть особливо відчутними для російської економіки на початку літа 2026 року. Зокрема, лідер України наголосив на важливості посилення санкційного тиску на Кремль.

Про це глава держави сказав під час зустрічі з журналістами, інформує "Суспільне".

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За прогнозами Зеленського, Росія значно відчує вплив західних санкцій на початку літа наступного року.

"Червень 2026 року — ми всі сподіваємося, що війни вже не буде. Дуже. Але при цьому розуміємо, що економічне відчуття від санкцій у "рускіх" буде. Вже від тих, що прийняті. І вважаємо, що саме з того моменту, десь з літа 2026 року, їх економіка буде це відчувати сильно", — сказав президент.

А також додав, що найбільший виклик станом на зараз — це зростання російського військово-промислового комплексу.

"Ми бачимо, що він не зможе зростати в наступному році, він буде зменшуватись. І буде зменшуватись постійно. Тобто економіка повністю зміниться, вони все будуть витрачати на війну", — пояснив глава держави.

Водночас він наголосив на важливості того, щоб Захід, особливо США, посилили санкційний тиск на Росію.

"Ми чекаємо санкції від Сполучених Штатів Америки. Європа зробила, є 17-й пакет. Ми проговорювали деталі 18-го пакета, щоб він був сильнішим, поки що непублічно з колегами з Євросоюзу — з Урсулою фон дер Ляєн і з Антоніу Коштою. Мені здається, там можуть бути сильні речі. Якщо хтось з лідерів не заблокує, то можуть бути сильні речі", — зауважив президент України.

Зокрема, він припустив, що затримка з новим пакетом санкцій США проти Росії була прогнозована "через те, що Америка чекала на поступки з боку РФ".

Нагадаємо, що нещодавно сенатор-республіканець Ліндсі Грем повідомив, коли США ухвалюватимуть рішення про запровадження нових санкцій проти Росії.

Раніше ми інформували, що Трамп розглядає можливість запровадження санкцій проти РФ вже цього тижня.