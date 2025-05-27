Вже цього тижня Трамп може запровадити проти РФ санкції, кажуть джерела журналістів

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість запровадження санкцій проти Москви цього тижня. Очільника Білого дому все більше розчаровують постійні атаки диктатора Путіна на Україну.

Про це повідомляє The wall Street Journal з посиланням на близькі до Трампа джерела та Новини.LIVE.

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І чиновники, опитані виданням і самі журналісти WSJ зазначили, що риторика Трампа в неділю була помітно жорсткою. Президент США назвав Путіна божевільним через масовані атаки на міста України останніми днями.

Новини.LIVE зазначають, що після цієї заяви у Кремлі образились на Трампа та назвали такі вислови "емоційними".

Водночас сьогодні Росія вже не запускала масованих атак ракет та безпілотників по Україні, мабуть, злякавшись посилення негативної реакції з боку США.

"З коментарів Трампа складається враження, що президент США намагається розібратися з Путіним. Питання в тому, чи це серйозно? Чи буде цього достатньо, щоб вжити певних заходів, запровадити певні санкції?", — сказав Вільям Тейлор, колишній посол США в Україні.

Щодо можливих санкцій, то за словами одного з джерел WSJ, обмеження, ймовірно, не включатимуть нових банківських санкцій, але обговорюються інші варіанти тиску на російського диктатора, щоб той пішов на поступки за столом переговорів. Зокрема США хочуть, щоб Путін погодився на 30-денне припинення вогню.

Сам Трамп у неділю підтвердив можливість нових санкцій, заявивши, що він "абсолютно" розглядає і не відкидає їх.

Що відбувається в Сенаті США

Тим часом Сенат США також посилює тиск на Росію. Республіканець Ліндсі Грем разом із демократом Річардом Блюменталем внесли законопроєкт про запровадження нових санкцій проти Росії та високих тарифів для країн, що купують російську нафту, газ та уран, який отримав підтримку понад 80 їхніх колег.

Також стало відомо, що президент Франції Емманюель Макрон прокоментував заяву Трампа щодо дій Путіна. Макрон сподівається, що обурення підштовхне Штати до більш серйозних погроз Кремлю.

Раніше український лідер Володимир Зеленський повідомив, що у ніч проти 26 травня Росія запустила рекордну кількість ударних дронів.