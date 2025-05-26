Макрон заявив, що Путін збрехав Трампу про готовність до миру

Лідер Франції Емманюель Макрон. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Лідер Франції Емманюель Макрон прокоментував заяву Президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа щодо дій російського диктатора Володимира Путіна. Він сподівається, що обурення підштовхне Штати до більш серйозних погроз Кремлю.

Про це Емманюель Макрон сказав у коментарі журналістам у понеділок, 26 травня.

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Реакція Макрона на заяву Трампа

За словами лідера Франції, Трамп усвідомив, що Путін збрехав йому про готовність Росії до миру.

"Я думаю, що президент Трамп усвідомлює, що коли Путін по телефону сказав йому, що він готовий до миру, або коли Путін сказав своїм емісарам, що він готовий до миру, він їм збрехав. Не можна одночасно казати, що ми готові до перемовин, і бомбити. Бо коли ми бомбимо, то робимо це тому, що хочемо вбивати", — наголосив Макрон.

Він сподівається, що Сполучені Штати будуть робити більш серйозні кроки щодо Росії.

"Ми даємо Путіну термін, щоб усі нарешті побачили, що він бреше, і що після закінчення цього терміну будуть масовані репресії, зокрема, у вигляді санкцій", — додав лідер Франції.

Нагадаємо, Трамп заявив, що російський диктатор Путін збожеволів. За його словами, ракети і безпілотники обстрілюють міста в Україні без жодної причини.

Український лідер Володимир Зеленський повідомив, що у ніч проти 26 травня Росія запустила рекордну кількість ударних дронів.