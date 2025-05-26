Трамп заявив, що Путін збожеволів, а Зеленський шкодить Україні

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Eduardo Munoz

Президент США Дональд Трамп виступив із черговою різкою заявою щодо війни в Україні, розкритикувавши дії як російського, так і українського лідера. Також він вкотре розкритикував свогот попередника Джо Байдена.

Про це Дональд Трамп висловився у соцмережі Truth Social.

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Трамп наголосив, що давно попереджав про прагнення Путіна захопити всю Україну, а не лише окремі її частини. За його словами, такі дії можуть призвести до краху самої Росії.

"У мене завжди були дуже хороші стосунки з Володимиром Путіним з Росії, але з ним щось сталося. Він просто збожеволів! Він безпідставно вбиває багато людей, і я говорю не тільки про солдатів. Ракети і безпілотники обстрілюють міста в Україні без жодної причини. Я завжди говорив, що він хоче всю Україну, а не тільки її частину, і, можливо, це виявляється правильним, але якщо він це зробить, це призведе до падіння Росії!" — йдеться у повідомленні Трампа.

Критики зазнав і президент України Володимир Зеленський. Трамп заявив, що риторика українського лідера шкодить самій Україні.

"Так само і президент Зеленський не робить своїй країні ніяких послуг, говорячи так, як він це робить. Все, що виходить з його вуст, викликає проблеми, мені це не подобається, і краще б це припинилося", — сказав Трамп.

Американський президент вкотре заявив, що ця війна нібито не була б розпочата, якби він залишався на посаді.

"Це війна Зеленського, Путіна і Байдена, а не Трампа, я лише допомагаю загасити великі й потворні пожежі, які було розпалено через кричущу некомпетентність і ненависть", — зазначив Трамп.

Повідомлення Дональда Трампа. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп звинуватив Росію у крадіжці секретних технологій для виробництва гіперзвукових ракет.

Також Дональд Трамп висловлювався про Путіна й раніше — він заявив, що "не впізнає" його поведінку.