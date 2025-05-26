Трамп дуже не задоволений обстрілами України й не розуміє, що сталось з Путіним

З цим хлопцем щось сталось — Трамп дав оцінку обстрілам Путіна
Після масованих обстрілів України з боку РФ останніми днями президент США Дональд Трамп нарешті висловив свою позицію. Також він висловився щодо можливого посилення санкцій проти Росії.
Про це повідомляє Reuters.
Що заявив Трамп про Путіна
В коментарі журналістам президент США сказав, що дуже не задоволений поведінкою диктатора РФ Володимира Путіна. Він також висловив глибоке невдоволення бомбардуваннями України Росією.
"Я не знаю, що з ним не так. Що, чорт забирай, з цим хлопцем? Правильно? Він вбиває багато людей. Я цьому не радий. Я знаю його давно. Я завжди з ним ладнав. Але він посилає ракети по містах і вбиває людей, і мені це не подобається", — сказав Трамп журналістам в Нью-Джерсі.
Також Трамп підтвердив, що не знімає питання про можливість запровадження додаткових санкцій проти Росії у відповідь на триваючі напади на Україну.
Раніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів про наслідки масованої атаки РФ на Україну у ніч проти 25 травня. Він зазначив, що наразі відомо про понад 70 постраждалих внаслідок ворожого обстрілу.
Крім того, у Повітряних силах ЗСУ повідомили, скільки вдалося збити ворожих цілей під час атаки 25 травня.
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