Трамп дуже не задоволений обстрілами України й не розуміє, що сталось з Путіним

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Після масованих обстрілів України з боку РФ останніми днями президент США Дональд Трамп нарешті висловив свою позицію. Також він висловився щодо можливого посилення санкцій проти Росії.

Про це повідомляє Reuters.

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В коментарі журналістам президент США сказав, що дуже не задоволений поведінкою диктатора РФ Володимира Путіна. Він також висловив глибоке невдоволення бомбардуваннями України Росією.

"Я не знаю, що з ним не так. Що, чорт забирай, з цим хлопцем? Правильно? Він вбиває багато людей. Я цьому не радий. Я знаю його давно. Я завжди з ним ладнав. Але він посилає ракети по містах і вбиває людей, і мені це не подобається", — сказав Трамп журналістам в Нью-Джерсі.

Також Трамп підтвердив, що не знімає питання про можливість запровадження додаткових санкцій проти Росії у відповідь на триваючі напади на Україну.

Раніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів про наслідки масованої атаки РФ на Україну у ніч проти 25 травня. Він зазначив, що наразі відомо про понад 70 постраждалих внаслідок ворожого обстрілу.

Крім того, у Повітряних силах ЗСУ повідомили, скільки вдалося збити ворожих цілей під час атаки 25 травня.