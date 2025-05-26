Трамп очень не доволен обстрелами Украины и не понимает, что произошло с Путиным

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

После массированных обстрелов Украины со стороны РФ в последние дни президент США Дональд Трамп наконец высказал свою позицию. Также он высказался относительно возможного усиления санкций против России.

Об этом сообщает Reuters.

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В комментарии журналистам президент США сказал, что очень не доволен поведением диктатора РФ Владимира Путина. Он также выразил глубокое недовольство бомбардировками Украины Россией.

"Я не знаю, что с ним не так. Что, черт возьми, с этим парнем? Правильно? Он убивает много людей. Я этим не рад. Я знаю его давно. Я всегда с ним ладил. Но он посылает ракеты по городам и убивает людей, и мне это не нравится", — сказал Трамп журналистам в Нью-Джерси.

Также Трамп подтвердил, что не снимает вопрос о возможности введения дополнительных санкций против России в ответ на продолжающиеся нападения на Украину.

Ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал о последствиях массированной атаки РФ на Украину в ночь на 25 мая. Он отметил, что сейчас известно о более 70 пострадавших в результате вражеского обстрела.

Кроме того, в Воздушных силах ВСУ сообщили, сколько удалось сбить вражеских целей во время атаки 25 мая.