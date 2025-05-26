Трамп заявил, что Путин сошел с ума а Зеленский вредит Украине

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Eduardo Munoz

Президент США Дональд Трамп выступил с очередным резким заявлением относительно войны в Украине, раскритиковав действия как российского, так и украинского лидера. Также он в очередной раз раскритиковал своего предшественника Джо Байдена.

Об этом Дональд Трамп высказался в соцсети Truth Social.

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Трамп подчеркнул, что давно предупреждал о стремлении Путина захватить всю Украину, а не только отдельные ее части. По его словам, такие действия могут привести к краху самой России.

"У меня всегда были очень хорошие отношения с Владимиром Путиным из России, но с ним что-то произошло. Он просто сошел с ума! Он безосновательно убивает много людей, и я говорю не только о солдатах. Ракеты и беспилотники обстреливают города в Украине без всякой причины. Я всегда говорил, что он хочет всю Украину, а не только ее часть, и, возможно, это оказывается правильным, но если он это сделает, это приведет к падению России! " — говорится в сообщении Трампа.

Критике подвергся и президент Украины Владимир Зеленский. Трамп заявил, что риторика украинского лидера вредит самой Украине.

"Так же и президент Зеленский не оказывает своей стране никаких услуг, говоря так, как он это делает. Все, что исходит из его уст, вызывает проблемы, мне это не нравится, и лучше бы это прекратилось", — сказал Трамп.

Американский президент в очередной раз заявил, что эта война якобы не была бы начата, если бы он оставался на посту.

"Это война Зеленского, Путина и Байдена, а не Трампа, я лишь помогаю потушить большие и уродливые пожары, которые были разожжены из-за вопиющей некомпетентности и ненависти", - отметил Трамп.

Сообщение Дональда Трампа. Фото: скриншот

Напомним, недавно Дональд Трамп обвинил Россию в краже секретных технологий для производства гиперзвуковых ракет.

Также Дональд Трамп высказывался о Путине и раньше — он заявил, что "не узнает" его поведение.