Трамп заявив про крадіжку росіянами технологій ракет

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія вкрала американську технологію гіперзвукових ракет. За його словами, це відбулося за часів президентства Барака Обами.

Про це Трамп сказав під час виступу перед випускниками Військової академії у Вест-Пойнті.

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"Вісім курсантів сьогодні взялися за розробку власної гіперзвукової ракети, ви нам згодитесь. Ми їх вже будуємо. Знаєте, у нас нашу вкрали. Ми її розробили, але її вкрали", — сказав Трамп.

За його словами, це сталося за часів Обами, а вкрали розробку росіяни. На думку американського президента, це погано вплинуло, але тепер США створюють багато ракет.

Раніше Трамп заявив, що американська армія вивчає нові способи ведення війни на прикладі України.

Також видання New Lines писало, що держсекретар США Марко Рубіо просуває санкції проти Росії, однак Трамп його не підтримує.