Трамп заявил о краже россиянами технологий ракет

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия украла американскую технологию гиперзвуковых ракет. По его словам, это произошло во времена президентства Барака Обамы.

Об этом Трамп сказал во время выступления перед выпускниками Военной академии в Вест-Пойнте.

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"Восемь курсантов сегодня взялись за разработку собственной гиперзвуковой ракеты, вы нам пригодитесь. Мы их уже строим. Знаете, у нас нашу украли. Мы ее разработали, но ее украли", — сказал Трамп.

По его словам, это произошло во времена Обамы, а украли разработку россияне. По мнению американского президента, это плохо повлияло, но теперь США создают много ракет.

Ранее Трамп заявил, что американская армия изучает новые способы ведения войны на примере Украины.

Также издание New Lines писало, что госсекретарь США Марко Рубио продвигает санкции против России, однако Трамп его не поддерживает.