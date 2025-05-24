Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Трамп обвинил РФ в краже технологии гиперзвуковых ракет США arrow

Трамп обвинил РФ в краже технологии гиперзвуковых ракет США

24 мая 2025 22:34
Евгения Брюховецкая - редактор
Трамп заявил о краже россиянами технологий ракет
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Евгения Брюховецкая - редактор

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия украла американскую технологию гиперзвуковых ракет. По его словам, это произошло во времена президентства Барака Обамы.

Об этом Трамп сказал во время выступления перед выпускниками Военной академии в Вест-Пойнте.

Реклама
Читайте также:

Технологии в российских ракетах

"Восемь курсантов сегодня взялись за разработку собственной гиперзвуковой ракеты, вы нам пригодитесь. Мы их уже строим. Знаете, у нас нашу украли. Мы ее разработали, но ее украли", — сказал Трамп.

По его словам, это произошло во времена Обамы, а украли разработку россияне. По мнению американского президента, это плохо повлияло, но теперь США создают много ракет.

Ранее Трамп заявил, что американская армия изучает новые способы ведения войны на примере Украины.

Также издание New Lines писало, что госсекретарь США Марко Рубио продвигает санкции против России, однако Трамп его не поддерживает.

США Дональд Трамп технологии Барак Обама ракеты Россия
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама