День народження Трампа — президент хоче влаштувати парад

Трамп хоче влаштувати "грандіозний" парад на свій день народження
Президент США Дональд Трамп анонсував, що у його день народження, 14 червня, у Вашингтоні відбудеться "грандіозний парад". Він буде присвячений 250-річчю Армії Сполучених Штатів.
Про це Дональд Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social.
Парад у США на день народження Трампа
"Протягом двох з половиною століть наші хоробрі солдати боролися, проливали кров і віддавали життя за нашу свободу. Тепер ми вшануємо їх чудовим парадом — гідним їхньої служби та жертви", — йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що про плани Трампа щодо масштабного параду ЗМІ писали ще наприкінці квітня.
"За зручним для Трампа збігом обставин, його 79-й день народження припадає на 250-ту річницю створення американської армії — подію, під яку зручно присвятити військовий парад величезного масштабу, про який республіканець мріяв ще з першої своєї каденції", — писало Associated Press.
Нагадаємо, 22 травня під час зустрічі Трампа з Сирілом Рамафосою він вигнав журналіста з брифінгу. Очільнику США не сподобалось, що той запитав про літак від Катару, який йому подарували.
Також ми писали, що Дональд Трамп осоромився з "геноцидом білих" в ПАР та показав не ті фото. Журналісти детально дослідили ситуацію.
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