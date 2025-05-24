Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Трамп хоче влаштувати "грандіозний" парад на свій день народження arrow

Трамп хоче влаштувати "грандіозний" парад на свій день народження

24 травня 2025 14:44
Карина Приходько - Редактор
День народження Трампа — президент хоче влаштувати парад
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Leah Millis
Карина Приходько - Редактор

Президент США Дональд Трамп анонсував, що у його день народження, 14 червня, у Вашингтоні відбудеться "грандіозний парад". Він буде присвячений 250-річчю Армії Сполучених Штатів.

Про це Дональд Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social. 

Реклама
Читайте також:

Парад у США на день народження Трампа

"Протягом двох з половиною століть наші хоробрі солдати боролися, проливали кров і віддавали життя за нашу свободу. Тепер ми вшануємо їх чудовим парадом — гідним їхньої служби та жертви", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що про плани Трампа щодо масштабного параду ЗМІ писали ще наприкінці квітня. 

"За зручним для Трампа збігом обставин, його 79-й день народження припадає на 250-ту річницю створення американської армії — подію, під яку зручно присвятити військовий парад величезного масштабу, про який республіканець мріяв ще з першої своєї каденції", — писало Associated Press

Нагадаємо, 22 травня під час зустрічі Трампа з Сирілом Рамафосою він вигнав журналіста з брифінгу. Очільнику США не сподобалось, що той запитав про літак від Катару, який йому подарували. 

Також ми писали, що Дональд Трамп осоромився з "геноцидом білих" в ПАР та показав не ті фото. Журналісти детально дослідили ситуацію. 

США Дональд Трамп військові день народження військовий парад
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама