День рождения Трампа — президент хочет устроить парад

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Leah Millis

Президент США Дональд Трамп анонсировал, что в его день рождения, 14 июня, в Вашингтоне состоится "грандиозный парад". Он будет посвящен 250-летию Армии Соединенных Штатов.

Об этом Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social.

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Парад в США на день рождения Трампа

"В течение двух с половиной веков наши храбрые солдаты сражались, проливали кровь и отдавали жизни за нашу свободу. Теперь мы почтим их замечательным парадом — достойным их службы и жертвы", — говорится в сообщении.

Отметим, что о планах Трампа относительно масштабного парада СМИ писали еще в конце апреля.

"По удобному для Трампа стечению обстоятельств, его 79-й день рождения приходится на 250-ю годовщину создания американской армии — событие, под которое удобно посвятить военный парад огромного масштаба, о котором республиканец мечтал еще с первой своей каденции", — писало Associated Press.

Напомним, 22 мая во время встречи Трампа с Сирилом Рамафосой он выгнал журналиста с брифинга. Главе США не понравилось, что тот спросил о самолете от Катара, который ему подарили.

Также мы писали, что Дональд Трамп оконфузился с "геноцидом белых" в ЮАР и показал не те фото. Журналисты подробно исследовали ситуацию.