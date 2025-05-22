Журналіст спитав Трампа про літак, який тому подарували у Катарі, а президент США влаштував скандал

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

У Білому домі президент США Дональд Трамп зустрівся із президентом ПАР Сирілом Рамафосою. Проте під час виступу перед журналістами вийшов скандал, адже один з них запитав у Трампа про літак від Катару, який йому подарували.

Подробиці повідомляють Новини.LIVE.

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Кореспондент NBC хотів дізнатись подробиці подарунка розкішного Boeing 747-8 від королівської родини Катару вартістю 400 мільйонів доларів. Трампа дуже зачепило це питання і він почав ображати журналіста.

"Ви жахливий. Катар подарував цей літак для ВПС США і це чудова річ. А ще вони інвестували 5 трильйонів доларів в США. Тож, вертайтесь до своєї студії й там робить свої розслідування", — заявив Трамп.

Також президент США звинуватив телеканал у поширенні фейків, обізвавши журналіста "недостатньо розумним жахливим репортером" і запропонував йому "провалювати".

Раніше повідомлялось, що в Конгресі виник скандал через розкішний подарунок від Катару. Сам Трамп пояснив, чому не проти таких дарів.

А ще Трамп заявив, що не слід було виключати Росію із "Великої вісімки". На його думку, формат G8 був кращим, аніж нинішня Група Семи.