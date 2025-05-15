Катар не дарує Трампу літак — це міжурядова угода

Прем'єр-міністр і глава МЗС Катару шейх Мохаммед бін Абдулрахман Аль Тані. Фото: CNN

Катар не планує дарувати літак Boeing 747−8 президенту США Дональду Трампу. Передача борту розглядається лише як міжурядова угода між міністерствами оборони країн.

Про це заявив прем'єр-міністр і глава МЗС Катару шейх Мохаммед бін Абдулрахман Аль Тані в інтерв'ю CNN.

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"Можливість передачі борту розглядається як офіційна міжурядова угода між міністерствами оборони Катару та США", — сказав шейх Мохаммед бін Абдулрахман Аль Тані.

За його словами, питання наразі проходить юридичну експертизу і обговорюється виключно в рамках співпраці між урядами двох держав. Він також розкритикував підвищену увагу ЗМІ до цього питання.

Крім того, прем'єр спростував припущення, що Катар нібито має на меті купити політичний вплив Америки через цю угоду. Він заявив, що країни співпрацюють роками.

Що передувало

Нагадаємо, 13 травня ЗМІ повідомили, що Катар хоче подарувати Трампу розкішний літак. У Конгресі через це виник скандал, і демократи назвали такі дари "порушенням Конституції".

Вже 14 травня сам Трамп написав у своїй соцмережі, що отримає від уряду Катару реактивний літак. Він не проти таких дарів і напередодні заявляв, що "треба бути дурнем, аби від такого відмовитись".