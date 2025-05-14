Трамп використовуватиме літак від Катару, як борт Air Force One

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що буде використовувати літак Boeing 747 від Катару, як тимчасовий борт Air Force One. Це відбуватиметься до того, поки уряд США не отримає нові Boeing.

Про це Трамп написав у TruthSocial.

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Катар надасть США розкішний реактивний літак Boeing 747-8, який будуть використовувати в якості Air Force One. Наразі компанія Boeing працює над постачанням нових версій президентського літака.

За словами Трампа, американський уряд буде використовувати повітряне судно доки не прибудуть нові Boeing, "поставки яких сильно затримуються".

"Чому наша армія, а отже й наші платники податків, повинні платити сотні мільйонів доларів, якщо вони можуть отримати його безплатно", — написав він.

Трамп додав, що "лише дурень" відмовився б від такого подарунка.

Скриншот допису Трампа

Як пише CNN, літак Boeing 747-8 ще називають "повітряний палац". Він потребує значної модернізації для відповідності стандартам безпеки — це стосується встановлення систем зв’язку, оборони та захисту від кібератак.

Літак Boeing 747-8. Фото: flickr.com

Там оцінили, що ці роботи можуть тривати до двох років і коштувати сотні мільйонів доларів.

Нагадаємо, США та Саудівська Аравія підписали угоду про стратегічне партнерство.

Відомо, що цього тижня Трамп відвідає три країни Близького Сходу.