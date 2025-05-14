Трамп будет использовать самолет от Катара как борт Air Force One

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет использовать самолет Boeing 747 от Катара как временный борт Air Force One. Это будет происходить до того, пока правительство США не получит новые Boeing.

Об этом Трамп написал в TruthSocial.

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Катар предоставит США роскошный реактивный самолет Boeing 747-8, который будут использовать в качестве Air Force One. Сейчас компания Boeing работает над поставкой новых версий президентского самолета.

По словам Трампа, американское правительство будет использовать воздушное судно, пока не прибудут новые Boeing, "поставки которых сильно задерживаются".

"Почему наша армия, а следовательно, и наши налогоплательщики, должны платить сотни миллионов долларов, если они могут получить его бесплатно?" — написал он.

Трамп добавил, что "только дурак" отказался бы от такого подарка.

Скриншот поста Трампа

Как пишет CNN, самолет Boeing 747-8 еще называют "воздушный дворец". Он требует значительной модернизации для соответствия стандартам безопасности — это касается установки систем связи, обороны и защиты от кибератак.

Самолет Boeing 747-8. Фото: flickr.com

Там оценили, что эти работы могут длиться до двух лет и стоить сотни миллионов долларов.

Напомним, США и Саудовская Аравия подписали соглашение о стратегическом партнерстве.

Известно, что на этой неделе Трамп посетит три страны Ближнего Востока.