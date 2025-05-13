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Захід не повинен тягнути себе у війну в Європі — заява Трампа

13 травня 2025 20:54
Аркадій Пастула - Редактор
Трамп закликав Захід уникати безкінечних війн у Європі
Лідер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Аркадій Пастула - Редактор

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Захід не повинен втягуватися у ще одну "безкінечну війну" в Європі. За його словами, необхідно зупинити вбивства.

Про це Дональд Трамп сказав під час виступу на інвестфорумі у Саудівській Аравії, звертаючись до наслідного принца Мухаммеда ібн Салмана у вівторок, 13 травня.

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Лідер США закликав разом протистояти найбільшим довгостроковим загрозам — як одна непереможна команда.

"Уявіть нас, як непереможну команду. Те, що ви зробили тут, набагато складніше, ніж зупинити дурість. Ваші дії складніші і ви впорались краще за будь-кого на посаді президента США", — заявив Трамп.

Він також засудив своїх попередників, які вважали своєю місією "карати іноземних лідерів за їхні помилки".

Нагадаємо, 13 травня Трамп прибув до Саудівської Аравії. Сторони підписали угоду на 600 млрд доларів.

Раніше стало відомо, що лідер США відвідає також Катар та Об'єднані Арабські Емірати.

США війна Дональд Трамп Європа Саудівська Аравія
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