Трамп призвал Запад избегать бесконечных войн в Европе

Лидер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Запад не должен втягиваться в еще одну "бесконечную войну" в Европе. По его словам, необходимо остановить убийства.

Об этом Дональд Трамп сказал во время выступления на инвестфоруме в Саудовской Аравии, обращаясь к наследному принцу Мухаммеду ибн Салману во вторник, 13 мая.

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Что заявил Трамп

Лидер США призвал вместе противостоять самым долгосрочным угрозам как одна непобедимая команда.

"Представьте нас как непобедимую команду. То, что вы сделали здесь, гораздо сложнее, чем остановить глупость. Ваши действия сложнее и вы справились лучше любого на посту президента США", — заявил Трамп.

Он также осудил своих предшественников, которые считали своей миссией "наказывать иностранных лидеров за их ошибки".

Напомним, 13 мая Трамп прибыл в Саудовскую Аравию. Стороны подписали соглашение на 600 млрд долларов.

Ранее стало известно, что лидер США посетит также Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

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