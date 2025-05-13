Угода США та Саудівської Аравії — країни підписали історичний документ

Дональд Трамп та Мухаммед бін Салман. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Президент Дональд Трамп 13 травня прибув з візитом до Саудівської Аравії. В рамках цієї поїздки країни підписали "історичну" угоду на 600 млрд доларів.

Про це повідомляє Білий дім.

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Як відомо, угода оцінюється в 600 млрд доларів і включає "найбільшу в історії угоду про військові поставки", згідно з якою Саудівська Аравія придбає в оборонних компаній США найсучасніше озброєння на 142 млрд доларів.

"Підкреслюючи нашу відданість зміцненню партнерства в галузі оборони та безпеки, Сполучені Штати та Саудівська Аравія підписали найбільшу в історії угоду про продаж оборонної продукції — майже на 142 млрд доларів, що забезпечує Саудівську Аравію найсучаснішим бойовим обладнанням та послугами від понад десятка американських оборонних компаній", — сказали в Білому домі.

Відомо, що ця угода також включає:

підтримку розбудови саудівських збройних сил, включно з вдосконаленням військових академій та військово-медичних служб;

створення галузевих інвестиційних фондів в енергетиці (5 млрд доларів), аерокосмонавтиці та обороні (5 млрд доларів) та глобального фонду спортивних активів (4 млрд доларів);

стимулювання інновацій та створення "високоякісних робочих місць" по всій території США;

експорт американських газових турбін та енергетичних рішень на 14,2 млрд доларів та авіалайнерів Boeing 737-8 на 4,8 млрд доларів.

Нагадаємо, цього тижня Дональд Трамп відвідає три країни Близького Сходу. Під час візиту він має намір поєднати національні економічні інтереси США зі своєю особистою метою — укладенням бізнес-угод.

Крім того, лідер США розглядає можливість візиту до Туреччини 15 травня на переговори президентів України і США.

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