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США и Саудовская Аравия подписали исторический договор

13 мая 2025 19:29
Карина Приходько - Редактор
Соглашение США и Саудовской Аравии — страны подписали исторический документ
Дональд Трамп и Мухаммед бин Салман. Фото: REUTERS/Brian Snyder
Карина Приходько - Редактор

Президент Дональд Трамп 13 мая прибыл с визитом в Саудовскую Аравию. В рамках этой поездки страны подписали "историческое" соглашение на 600 млрд долларов.

Об этом сообщает Белый дом.

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Как известно, сделка оценивается в 600 млрд долларов и включает "крупнейшее в истории соглашение о военных поставках", согласно которому Саудовская Аравия приобретет у оборонных компаний США самое современное вооружение на 142 млрд долларов.

"Подчеркивая нашу приверженность укреплению партнерства в области обороны и безопасности, Соединенные Штаты и Саудовская Аравия подписали крупнейшее в истории соглашение о продаже оборонной продукции — почти на 142 млрд долларов, что обеспечивает Саудовскую Аравию современным боевым оборудованием и услугами от более десятка американских оборонных компаний", — сказали в Белом доме.

Известно, что это соглашение также включает:

  • поддержку развития саудовских вооруженных сил, включая совершенствование военных академий и военно-медицинских служб;
  • создание отраслевых инвестиционных фондов в энергетике (5 млрд долларов), аэрокосмонавтике и обороне (5 млрд долларов) и глобального фонда спортивных активов (4 млрд долларов);
  • стимулирование инноваций и создание "высококачественных рабочих мест" по всей территории США;
  • экспорт американских газовых турбин и энергетических решений на 14,2 млрд долларов и авиалайнеров Boeing 737-8 на 4,8 млрд долларов.

Напомним, на этой неделе Дональд Трамп посетит три страны Ближнего Востока. Во время визита он намерен совместить национальные экономические интересы США со своей личной целью — заключением бизнес-сделок.

Кроме того, лидер США рассматривает возможность визита в Турцию 15 мая на переговоры президентов Украины и США.

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