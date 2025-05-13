Соглашение США и Саудовской Аравии — страны подписали исторический документ

США и Саудовская Аравия подписали исторический договор
Президент Дональд Трамп 13 мая прибыл с визитом в Саудовскую Аравию. В рамках этой поездки страны подписали "историческое" соглашение на 600 млрд долларов.
Об этом сообщает Белый дом.
Историческая сделка США и Саудовской Аравии
Как известно, сделка оценивается в 600 млрд долларов и включает "крупнейшее в истории соглашение о военных поставках", согласно которому Саудовская Аравия приобретет у оборонных компаний США самое современное вооружение на 142 млрд долларов.
"Подчеркивая нашу приверженность укреплению партнерства в области обороны и безопасности, Соединенные Штаты и Саудовская Аравия подписали крупнейшее в истории соглашение о продаже оборонной продукции — почти на 142 млрд долларов, что обеспечивает Саудовскую Аравию современным боевым оборудованием и услугами от более десятка американских оборонных компаний", — сказали в Белом доме.
Известно, что это соглашение также включает:
- поддержку развития саудовских вооруженных сил, включая совершенствование военных академий и военно-медицинских служб;
- создание отраслевых инвестиционных фондов в энергетике (5 млрд долларов), аэрокосмонавтике и обороне (5 млрд долларов) и глобального фонда спортивных активов (4 млрд долларов);
- стимулирование инноваций и создание "высококачественных рабочих мест" по всей территории США;
- экспорт американских газовых турбин и энергетических решений на 14,2 млрд долларов и авиалайнеров Boeing 737-8 на 4,8 млрд долларов.
Напомним, на этой неделе Дональд Трамп посетит три страны Ближнего Востока. Во время визита он намерен совместить национальные экономические интересы США со своей личной целью — заключением бизнес-сделок.
Кроме того, лидер США рассматривает возможность визита в Турцию 15 мая на переговоры президентов Украины и США.
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