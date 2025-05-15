Катар не дарит Трампу самолет — это межправительственное соглашение

Премьер-министр и глава МИД Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани. Фото: CNN

Катар не планирует дарить самолет Boeing 747-8 президенту США Дональду Трампу. Передача борта рассматривается лишь как межправительственное соглашение между министерствами обороны стран.

Об этом заявил премьер-министр и глава МИД Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани в интервью CNN.

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"Возможность передачи борта рассматривается как официальное межправительственное соглашение между министерствами обороны Катара и США", — сказал шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани.

По его словам, вопрос сейчас проходит юридическую экспертизу и обсуждается исключительно в рамках сотрудничества между правительствами двух государств. Он также раскритиковал повышенное внимание СМИ к этому вопросу.

Кроме того, премьер опроверг предположение, что Катар якобы имеет целью купить политическое влияние Америки через это соглашение. Он заявил, что страны сотрудничают годами.

Что предшествовало

Напомним, 13 мая СМИ сообщили, что Катар хочет подарить Трампу роскошный самолет. В Конгрессе из-за этого возник скандал, и демократы назвали такие дары "нарушением Конституции".

Уже 14 мая сам Трамп написал в своей соцсети, что получит от правительства Катара реактивный самолет. Он не против таких даров и накануне заявлял, что "надо быть дураком, чтобы от такого отказаться".