Трамп може отримати розкішний літак від Катару Boeing 747-8

Президент США Дональд Трамп спостерігає за виступом міністра охорони здоров'я та соціальних служб США. REUTERS/Nathan Howard

Адміністрація президента Дональда Трампа може прийняти в дар розкішний літак Boeing 747-8 від королівської родини Катару, який потенційно буде використовуватись як новий Air Force One. Як повідомляє низка джерел, попередні домовленості вже обговорено, а юридичне оформлення ще триває. Тим часом в Конгресі виник скандал через розкішний подарунок від Катару, а Трамп пояснив, чому не проти таких дарів.

Про це повідомляє ABC News The Daily Guardian.

Реклама

Читайте також:

Чому дороговартісний подарунок від Катару спричинив скандал в Конгресі

Рречниця Білого дому Каролін Лівітт підтвердила, що всі подарунки від іноземних урядів розглядаються виключно в рамках закону. Представник Катару Алі аль-Ансарі уточнив, що пропозиція лише перебуває на розгляді й рішення наразі не ухвалено.

Попри юридичні запевнення, ініціатива викликала шквал критики з боку демократів. У Палаті представників уже лунають заяви про можливе порушення Конституції США, яка забороняє приймати подарунки від іноземних держав без погодження Конгресу.

Представник Демократичної партії з Меріленда наголосив, що навіть тимчасове користування літаком є "подарунком", який потребує схвалення. Його колега Річі Торрес закликав до розслідування угоди, назвавши її "льотним шахрайством", а сенатор Чак Шумер зазначив, що це "справжній нічим не прикритий хабар".

"Ніщо так не говорить "Америка понад усе", як Air Force One, який вам запропонував Катар. Це не просто хабарництво, це преміальний іноземний вплив, де можна ноги витягнути", — написав Шумер.

Сенатор Берні Сандерс назвав задум неконституційним і корумпованим, наголосивши, що президент не може приймати подарунок вартістю сотні мільйонів доларів від іноземної монархії.

"Я не знаю, кому потрібно це чути, але ні, Дональд Трамп не може прийняти летючий палац вартістю 400 мільйонів доларів від королівської родини Катару. Це не тільки фарсово корумповано, але й відверто неконституційно", — написав Сандерс.

Трамп вважає, що треба брати від життя найкраще

У відповідь на критику сам Дональд Трамп уїдливо відповів журналістам ABC News, назвавши їх фейковим медіа. Він пояснив, чому не вважає широкий жест від Катару чимось поганим.

"Вони дають нам безкоштовний літак. Я міг би сказати: ні, не давайте нам, хочу заплатити мільярд чи 400 мільйонів. Або сказати: дуже дякую. Був гольфіст Сем Снід, який виграв 82 турніри. Його девіз: коли дають удар — дякуєш і йдеш далі", — сказав Дональд Трамп.

Попри жарти Трампа, опозиція наполягає на необхідності детального юридичного аналізу потенційного подарунка, що вже отримав репутацію "найдорожчого президентського презенту в історії США".

Нагадаємо, вчора, 12 травня, стало відомо, що Дональд Трамп впродовж цього тижня має відвідати три країни Близького Сходу, серед яких у переліку є й Катар.

Також Дональд Трамп похвалився, що він нібито "зупинив" війну між Індією та Пакистаном.

Реклама