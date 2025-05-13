Трамп может получить роскошный самолет от Катара Boeing 747-8 от Катара

Президент США Дональд Трамп наблюдает за выступлением министра здравоохранения и социальных служб США. REUTERS/Nathan Howard

Администрация президента Дональда Трампа может принять в дар роскошный самолет Boeing 747-8 от королевской семьи Катара, который потенциально будет использоваться как новый Air Force One. Как сообщает ряд источников, предварительные договоренности уже оговорены, а юридическое оформление еще продолжается. Тем временем в Конгрессе возник скандал из-за роскошного подарка от Катара, а Трамп объяснил, почему не против таких даров.

Об этом сообщает ABC News The Daily Guardian.

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Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт подтвердила, что все подарки от иностранных правительств рассматриваются исключительно в рамках закона. Представитель Катара Али аль-Ансари уточнил, что предложение только находится на рассмотрении и решение пока не принято.

Несмотря на юридические заверения, инициатива вызвала шквал критики со стороны демократов. В Палате представителей уже звучат заявления о возможном нарушении Конституции США, которая запрещает принимать подарки от иностранных государств без согласования Конгресса.

Представитель Демократической партии из Мэриленда подчеркнул, что даже временное пользование самолетом является "подарком", который требует одобрения. Его коллега Ричи Торрес призвал к расследованию сделки, назвав ее "летным мошенничеством", а сенатор Чак Шумер отметил, что это "настоящая ничем не прикрытая взятка".

"Ничто так не говорит "Америка превыше всего", как Air Force One, который вам предложил Катар. Это не просто взяточничество — это премиальное иностранное влияние, где можно ноги вытянуть", — написал Шумер.

Сенатор Берни Сандерс назвал замысел неконституционным и коррумпированным, подчеркнув, что президент не может принимать подарок стоимостью сотни миллионов долларов от иностранной монархии.

"Я не знаю, кому нужно это слышать, но нет, Дональд Трамп не может принять летающий дворец стоимостью 400 миллионов долларов от королевской семьи Катара. Это не только фарсово коррумпировано, но и откровенно неконституционно", — написал Сандерс.

Трамп считает, что надо брать от жизни лучшее

В ответ на критику сам Дональд Трамп язвительно ответил журналистам ABC News, назвав их фейковым медиа. Он объяснил, почему не считает широкий жест от Катара чем-то плохим.

"Они дают нам бесплатный самолет. Я мог бы сказать: нет, не давайте нам, хочу заплатить миллиард или 400 миллионов. Или сказать: большое спасибо. Был гольфист Сэм Снид, который выиграл 82 турнира. Его девиз: когда дают удар — благодаришь и идешь дальше", — сказал Дональд Трамп.

Несмотря на шутки Трампа, оппозиция настаивает на необходимости детального юридического анализа потенциального подарка, который уже получил репутацию "самого дорогого президентского презента в истории США".

Напомним, вчера, 12 мая, стало известно, что Дональд Трамп в течение этой недели должен посетить три страны Ближнего Востока, среди которых в перечне есть и Катар.

Также Дональд Трамп похвастался, что он якобы "остановил" войну между Индией и Пакистаном.

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