Журналист спросил Трампа о самолете, который тому подарили в Катаре, а президент США устроил скандал

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

В Белом доме президент США Дональд Трамп встретился с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Однако во время выступления перед журналистами вышел скандал, ведь один из них спросил у Трампа о самолете от Катара, который ему подарили.

Подробности сообщают Новини.LIVE.

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Корреспондент NBC хотел узнать подробности подарка роскошного Boeing 747-8 от королевской семьи Катара стоимостью 400 миллионов долларов. Трампа очень задел этот вопрос и он начал оскорблять журналиста.

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"Вы ужасный. Катар подарил этот самолет для ВВС США и это замечательная вещь. А еще они инвестировали 5 триллионов долларов в США. Поэтому, возвращайтесь в свою студию и там делает свои расследования", — заявил Трамп.

Также президент США обвинил телеканал в распространении фейков, обозвав журналиста "недостаточно умным ужасным репортером" и предложил ему "проваливаться".

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Ранее сообщалось, что в Конгрессе возник скандал из-за роскошного подарка от Катара. Сам Трамп объяснил, почему не против таких даров.

А еще Трамп заявил, что не следовало исключать Россию из "Большой восьмерки". По его мнению, формат G8 был лучше, чем нынешняя Группа Семи.