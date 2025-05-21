Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Трамп висловився про виключення Росії з "Великої вісімки" arrow

Трамп висловився про виключення Росії з "Великої вісімки"

21 травня 2025 21:21
Євтушенко Аліна - редактор
Трамп заявив, що РФ не варто було виключати з “Великої вісімки”
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Євтушенко Аліна - редактор

Президент США Дональд Трамп вважає, що не слід було виключати Росію із "Великої вісімки". На його думку, формат G8 був кращим, аніж нинішня Група Семи.

Про це інформує Telegram-канал Donald Trump українською.

Реклама
Читайте також:

Трамп вважає, що Росію не варто було виключати із G8

Під час зустрічі із президентом Південно-Африканської Республіки (ПАР) Сирілом Рамафосою у Білому домі Дональд Трамп заявив, що формат "Великої вісімки‎" був набагато кращим, ніж формат Групи Семи.

Глава Білого дому зазначив, що було б краще, якби Росія все ще входила до "Групи Восьми".

Крім того, Трамп наголосив, що без Сполучених Штатів Америки G20 і G7 не мали б такого значення.

Зазначимо, що під час зустрічі з президентом Південно-Африканської Республіки Трамп також розповів про дзвінок Зеленському.

Крім того, глава Білого дому прокоментував очікування України щодо нових санкцій проти Росії.

переговори Дональд Трамп G7 війна в Україні Росія
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама