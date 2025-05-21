Трамп заявив, що РФ не варто було виключати з “Великої вісімки”

Трамп висловився про виключення Росії з "Великої вісімки"
Президент США Дональд Трамп вважає, що не слід було виключати Росію із "Великої вісімки". На його думку, формат G8 був кращим, аніж нинішня Група Семи.
Про це інформує Telegram-канал Donald Trump українською.
Трамп вважає, що Росію не варто було виключати із G8
Під час зустрічі із президентом Південно-Африканської Республіки (ПАР) Сирілом Рамафосою у Білому домі Дональд Трамп заявив, що формат "Великої вісімки" був набагато кращим, ніж формат Групи Семи.
Глава Білого дому зазначив, що було б краще, якби Росія все ще входила до "Групи Восьми".
Крім того, Трамп наголосив, що без Сполучених Штатів Америки G20 і G7 не мали б такого значення.
Зазначимо, що під час зустрічі з президентом Південно-Африканської Республіки Трамп також розповів про дзвінок Зеленському.
Крім того, глава Білого дому прокоментував очікування України щодо нових санкцій проти Росії.
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