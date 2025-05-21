Трамп заявив, що РФ не варто було виключати з “Великої вісімки”

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп вважає, що не слід було виключати Росію із "Великої вісімки". На його думку, формат G8 був кращим, аніж нинішня Група Семи.

Про це інформує Telegram-канал Donald Trump українською.

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Трамп вважає, що Росію не варто було виключати із G8

Під час зустрічі із президентом Південно-Африканської Республіки (ПАР) Сирілом Рамафосою у Білому домі Дональд Трамп заявив, що формат "Великої вісімки‎" був набагато кращим, ніж формат Групи Семи.

Глава Білого дому зазначив, що було б краще, якби Росія все ще входила до "Групи Восьми".

Крім того, Трамп наголосив, що без Сполучених Штатів Америки G20 і G7 не мали б такого значення.

Зазначимо, що під час зустрічі з президентом Південно-Африканської Республіки Трамп також розповів про дзвінок Зеленському.

Крім того, глава Білого дому прокоментував очікування України щодо нових санкцій проти Росії.