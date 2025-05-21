Трамп заявил, что РФ не стоило исключать из "Большой восьмерки"

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп считает, что не следовало исключать Россию из "Большой восьмерки". По его мнению, формат G8 был лучше, чем нынешняя Группа Семи.

Об этом информирует Telegram-канал Donald Trump українською.

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Трамп считает, что Россию не стоило исключать из G8

Во время встречи с президентом Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирилом Рамафосой в Белом доме Дональд Трамп заявил, что формат "Большой восьмерки" был намного лучше, чем формат Группы Семи.

Глава Белого дома отметил, что было бы лучше, если бы Россия все еще входила в "Группу Восьми".

Кроме того, Трамп подчеркнул, что без Соединенных Штатов Америки G20 и G7 не имели бы такого значения.

Отметим, что во время встречи с президентом Южно-Африканской Республики Трамп также рассказал о звонке Зеленскому.

Кроме того, глава Белого дома прокомментировал ожидания Украины относительно новых санкций против России.