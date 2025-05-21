Трамп заявил, что РФ не стоило исключать из "Большой восьмерки"

Трамп высказался об исключении России из "Большой восьмерки"
Президент США Дональд Трамп считает, что не следовало исключать Россию из "Большой восьмерки". По его мнению, формат G8 был лучше, чем нынешняя Группа Семи.
Об этом информирует Telegram-канал Donald Trump українською.
Трамп считает, что Россию не стоило исключать из G8
Во время встречи с президентом Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирилом Рамафосой в Белом доме Дональд Трамп заявил, что формат "Большой восьмерки" был намного лучше, чем формат Группы Семи.
Глава Белого дома отметил, что было бы лучше, если бы Россия все еще входила в "Группу Восьми".
Кроме того, Трамп подчеркнул, что без Соединенных Штатов Америки G20 и G7 не имели бы такого значения.
Отметим, что во время встречи с президентом Южно-Африканской Республики Трамп также рассказал о звонке Зеленскому.
Кроме того, глава Белого дома прокомментировал ожидания Украины относительно новых санкций против России.
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