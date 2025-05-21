Трамп розповів про дзвінок Зеленському під час його візиту до ПАР

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Під час зустрічі з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою Дональд Трамп поділився історією, яка пов'язана із українським лідером Володимиром Зеленським. Він пригадав це із посмішкою.

Про це стало відомо під час зустрічі лідерів у середу, 21 травня.

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Зустріч, що відбулася у Білому домі, була присвячена обговоренню мирних ініціатив щодо України та можливій підтримці США в цих зусиллях.

У спробі розрядити атмосферу, Трамп згадав телефонну розмову, коли намагався зв’язатися з Володимиром Зеленським.

"Я зателефонував Зеленському, а вони мені кажуть: "Він у Південній Африці". Я відповів: "Що, чорт забирай, він робить у Південній Африці?" — пожартував Трамп, викликавши сміх у присутніх.

У свою чергу, Рамафоса зізнався, що під час тієї зустрічі із Зеленським нагадав йому про спадщину Нельсона Мандели й намагався переконати українського президента погодитися на перемовини з Росією — без попередніх умов.

Нагадаємо, у ЗМІ нещодавно з'явилися повідомлення про те, що після зустрічі з Володимиром Путіним Дональд Трамп провів розмови з європейськими лідерами, під час яких вразив їх своєю несподіваною позицією щодо санкційної політики та можливості досягнення перемир’я.

Крім того, стало відомо, що Дональд Трамп не планує вводити обмеження проти Росії, оскільки прагне налагодити з нею економічне партнерство та активізувати співпрацю.