Трамп рассказал о звонке Зеленскому во время его визита в ЮАР

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Во время встречи с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой Дональд Трамп поделился историей, которая связана с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он вспомнил это с улыбкой.

Об этом стало известно во время встречи лидеров в среду, 21 мая.

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Встреча, состоявшаяся в Белом доме, была посвящена обсуждению мирных инициатив в отношении Украины и возможной поддержке США в этих усилиях.

В попытке разрядить атмосферу, Трамп вспомнил телефонный разговор, когда пытался связаться с Владимиром Зеленским.

"Я позвонил Зеленскому, а они мне говорят: "Он в Южной Африке". Я ответил: "Что, черт возьми, он делает в Южной Африке?" — пошутил Трамп, вызвав смех у присутствующих.

В свою очередь, Рамафоса признался, что во время той встречи с Зеленским напомнил ему о наследии Нельсона Манделы и пытался убедить украинского президента согласиться на переговоры с Россией — без предварительных условий.

Напомним, в СМИ недавно появились сообщения о том, что после встречи с Владимиром Путиным Дональд Трамп провел разговоры с европейскими лидерами, во время которых поразил их своей неожиданной позицией относительно санкционной политики и возможности достижения перемирия.

Кроме того, стало известно, что Дональд Трамп не планирует вводить ограничения против России, поскольку стремится наладить с ней экономическое партнерство и активизировать сотрудничество.