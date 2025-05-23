В якості доказів геноциду білих в ПАР Трамп навів не ті фото та відео

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Спроба президента Дональда Трампа продемонструвати докази "геноциду білих" у Південній Африці провалилася після того, як він використав фотографії з зовсім іншої країни. Журналісти ретельно дослідили "докази" Трампа й осоромили його.

Подробиці наводять The Independent та Reuters.

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В чому помилився Трамп

Як відомо, у середу президент США зустрічався з колегою з ПАР Сирілом Рамафосою, який приїхав до Білого дому, щоб обговорити з Трампом економічні питання та мита. Проте власник Овального кабінету влаштував виставу та почав звинувачувати президента ПАР в тому, що в його країні відбувається "геноцид білих фермерів".

Під час своєї довгої промови Трамп демонстрував кадри нібито "геноциду" білих фермерів з ПАР — білі хрести, які, за словами Трампа, є могилами білих людей, а також показав лідерів опозиції, які виголошували запальні промови проти білих.

Крім того, Трамп тримав в руках і демонстрував видрук з преси, який, за його словами, доводив звинувачення в геноциді.

"Понад 1000 білих фермерів було вбито", — заявив Трамп без жодних конкретних доказів.

Що не так з фото і відео

Журналісти, які за професією звикли завжди шукати неточності, з'ясували, що на одному з фото була зображена трагедія у Демократичній Республіці Конго (ДРК). Там працівники Червоного Хреста в місті Гома стали жертвами зґвалтування та вбивства. Проте до ПАР це не має жодного відношення.

Крім того, журналісти з'ясували, що відео, яке демонстрував Трамп, було знято у вересні 2020 року під час протесту після того, як на одній з ферм було вбито двох людей. Білі хрести не позначали справжні могили. Організатор протесту повідомив тоді, що хрести символізують фермерів, яких убивали протягом багатьох років.

Чи є "геноцид білих" в ПАР

Журналісти зазначають, що Трамп повторює конспірологічні теорії змови, яки йому може нашіптувати виходець з ПАР Ілон Маск. Ідею "геноциду білих" у країні останнім часом підтримував союзник Трампа Стівен Міллер, і це вже давно стало гаслом для прихильників переваги білої раси в усьому світі, зазначає The Independent.

Сам президент ПАР Сиріл Рамафоса рішуче відкинув подібні звинувачення. Він визнав, що в країні дійсно існує злочинність, але про геноцид не може йтись і мови.

Reuters інформує, що у 2024 році поліція Південної Африки зафіксувала 26 232 вбивства у країні, 44 з яких були пов'язані з фермерськими громадами. Вісім із цих жертв були фермерами. Незрозуміло, про які "тисячі білих" каже Трамп.

Також агенція зазначає, що Південна Африка століттями зазнавала драконівської дискримінації щодо чорношкірих під час колоніалізму та апартеїду, перш ніж стати багатопартійною демократією в 1994 році за Нельсона Мандели.

Там дійсно є закон про земельну реформу, спрямований на виправлення несправедливостей апартеїду, і цей закон дозволяє експропріацію без компенсації, коли це відповідає суспільним інтересам. Проте за ці роки жодного випадку такої експропріації ще не було, і будь-яке рішення може бути оскаржене в суді.

Раніше ми повідомляли, що під час зустрічі Трампа та Рамафоси, президента США розлютило питання журналіста про літак, який подарувала Трампу королівська родина Катару. Президент США влаштував скандал та образив журналіста.

А ще Дональд Трамп під час розмови з лідерами ЄС заявив, що російський диктатор Володимир Путін не готовий припинити війну в Україні. Очільник Кремля вважає, що перемагає на фронті.