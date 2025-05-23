В качестве доказательств геноцида белых в ЮАР Трамп привел не те фото и видео

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Попытка президента Дональда Трампа продемонстрировать доказательства "геноцида белых" в Южной Африке провалилась после того, как он использовал фотографии из совсем другой страны. Журналисты тщательно исследовали "доказательства" Трампа и опозорили его.

Подробности приводят The Independent и Reuters.

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В чем ошибся Трамп

Как известно, в среду президент США встречался с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой, который приехал в Белый дом, чтобы обсудить с Трампом экономические вопросы и пошлины. Однако владелец Овального кабинета устроил спектакль и начал обвинять президента ЮАР в том, что в его стране происходит "геноцид белых фермеров".

Во время своей длинной речи Трамп демонстрировал кадры якобы "геноцида" белых фермеров из ЮАР - белые кресты, которые, по словам Трампа, являются могилами белых людей, а также показал лидеров оппозиции, которые произносили зажигательные речи против белых.

Кроме того, Трамп держал в руках и демонстрировал выписку из прессы, которая, по его словам, доказывала обвинения в геноциде.

"Более 1000 белых фермеров были убиты", — заявил Трамп без каких-либо конкретных доказательств.

Что не так с фото и видео

Журналисты, которые по профессии привыкли всегда искать неточности, выяснили, что на одном из фото была изображена трагедия в Демократической Республике Конго (ДРК). Там работники Красного Креста в городе Гома стали жертвами изнасилования и убийства. Однако к ЮАР это не имеет никакого отношения.

Кроме того, журналисты выяснили, что видео, которое демонстрировал Трамп, было снято в сентябре 2020 года во время протеста после того, как на одной из ферм были убиты два человека. Белые кресты не обозначали настоящие могилы. Организатор протеста сообщил тогда, что кресты символизируют фермеров, которых убивали в течение многих лет.

Есть ли "геноцид белых" в ЮАР

Журналисты отмечают, что Трамп повторяет конспирологические теории заговора, которые ему может нашептывать выходец из ЮАР Илон Маск. Идею "геноцида белых" в стране в последнее время поддерживал союзник Трампа Стивен Миллер, и это уже давно стало лозунгом для сторонников превосходства белой расы во всем мире, отмечает The Independent.

Сам президент ЮАР Сирил Рамафоса решительно отверг подобные обвинения. Он признал, что в стране действительно существует преступность, но о геноциде не может идти и речи.

Reuters информирует, что в 2024 году полиция Южной Африки зафиксировала 26 232 убийства в стране, 44 из которых были связаны с фермерскими общинами. Восемь из этих жертв были фермерами. Непонятно, о каких "тысячах белых" говорит Трамп.

Также агентство отмечает, что Южная Африка веками подвергалась драконовской дискриминации в отношении чернокожих во время колониализма и апартеида, прежде чем стать многопартийной демократией в 1994 году при Нельсоне Манделе.

Там действительно есть закон о земельной реформе, направленный на исправление несправедливости апартеида, и этот закон позволяет экспроприацию без компенсации, когда это отвечает общественным интересам. Однако за эти годы ни одного случая такой экспроприации еще не было, и любое решение может быть обжаловано в суде.

Ранее мы сообщали, что во время встречи Трампа и Рамафосы, президента США разозлил вопрос журналиста о самолете, который подарила Трампу королевская семья Катара. Президент США устроил скандал и оскорбил журналиста.

А еще Дональд Трамп во время разговора с лидерами ЕС заявил, что российский диктатор Владимир Путин не готов прекратить войну в Украине. Глава Кремля считает, что побеждает на фронте.