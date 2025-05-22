Президент ПАР дав гідну відповідь на звинувачення Трампа в геноциді білих фермерів

Президент США Дональд Трамп. Фото: Білий дім

Президент США Дональд Трамп на зустрічі з президентом Південної Африки Сирілом Рамафосою звинуватив його країну у геноциді білих фермерів. Раніше Трамп скасував вкрай необхідну допомогу Південній Африці та надав притулок білим африканерам.

Подробиці звинувачень Трампа наводять Reuters та Новини.LIVE.

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Що сталось поміж Трампом та Рамафосою

Як повідомляє агенція, в ретельно зрежисованій атаці в Овальному кабінеті Трамп накинувся на Рамафосу, швидко перейшовши з загальних привітань до списку занепокоєнь щодо ставлення до білих південноафриканців.

Трамп попросив приглушити світло та показав кадри нібито "геноциду" білих фермерів з ПАР — білі хрести, які, за словами Трампа, є могилами білих людей, а також лідерів опозиції, які виголошували запальні промови.

"Люди тікають з Південної Африки заради власної безпеки. Їхню землю конфіскують, а в багатьох випадках їх вбивають", — додав президент, повторюючи колись маргінальну теорію змови, яка поширюється в глобальних ультраправих чатах щонайменше десять років за голосної підтримки союзника Трампа — Ілона Маска, який південноафриканського походження. Маск, до речі, теж був присутнім на цій зустрічі.

А ще президент США підготував купу друкованих новинних статей, які, за його словами, доводили звинувачення в геноциді. Трамп навіть не давав вставити й слова Сирілу Рамафосі й журналістам довелось просити, щоб Трамп припинив нарешті свій виступ.

Сам президент ПАР рішуче відкинув подібні звинувачення. Він визнав, що в країні дійсно існує злочинність, але про геноцид не може йтись і мови. Також Рамафоса сказав, що більшість жертв були чорношкірими. Трамп перебив його і сказав: "Фермери не чорношкірі". Рамафоса відповів: "Це ті проблеми, про які ми готові з вами поговорити".

Журналісти зазначили, що президент Південної Африки прибув готовим до агресивного прийому, запросивши до складу своєї делегації популярних білих південноафриканських гравців у гольф та заявивши, що хоче обговорити торгівлю із США.

"Якби відбувся геноцид африканерських фермерів, можу посперечатися, що цих трьох джентльменів тут би не було", — сказав Сиріл Рамафоса, маючи на увазі гравців у гольф Ерні Елса та Ретіфа Гусена, а також мільярдера Йоганна Руперта, усіх білих, які були присутні в Овальному кабінеті.

Чи є насправді геноцид білих в ПАР

Reuters інформує, що у 2024 році поліція Південної Африки зафіксувала 26 232 вбивства по всій країні, 44 з яких були пов'язані з фермерськими громадами. Вісім із цих жертв були фермерами.

Також агенція зазначає, що Південна Африка століттями зазнавала драконівської дискримінації щодо чорношкірих під час колоніалізму та апартеїду, перш ніж стати багатопартійною демократією в 1994 році за Нельсона Мандели.

Там дійсно є закон про земельну реформу, спрямований на виправлення несправедливостей апартеїду, і цей закон дозволяє експропріацію без компенсації, коли це відповідає суспільним інтересам. Проте за ці роки жодного випадку такої експропріації ще не було, і будь-яке рішення може бути оскаржене в суді.

Раніше ми повідомляли, що під час зустрічі Трампа та Рамафоси, президента США розлютило питання журналіста про літак, який подарувала Трампу королівська родина Катару. Президент США влаштував скандал та образив журналіста.

А ще Трамп заявив, що не слід було виключати Росію із "Великої вісімки". На його думку, формат G8 був кращим, аніж нинішня Група Семи.