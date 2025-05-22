Президент ПАР дав гідну відповідь на звинувачення Трампа в геноциді білих фермерів

Трамп звинуватив ПАР в "геноциді білих" — яку відповідь отримав
Президент США Дональд Трамп на зустрічі з президентом Південної Африки Сирілом Рамафосою звинуватив його країну у геноциді білих фермерів. Раніше Трамп скасував вкрай необхідну допомогу Південній Африці та надав притулок білим африканерам.
Подробиці звинувачень Трампа наводять Reuters та Новини.LIVE.
Що сталось поміж Трампом та Рамафосою
Як повідомляє агенція, в ретельно зрежисованій атаці в Овальному кабінеті Трамп накинувся на Рамафосу, швидко перейшовши з загальних привітань до списку занепокоєнь щодо ставлення до білих південноафриканців.
Трамп попросив приглушити світло та показав кадри нібито "геноциду" білих фермерів з ПАР — білі хрести, які, за словами Трампа, є могилами білих людей, а також лідерів опозиції, які виголошували запальні промови.
"Люди тікають з Південної Африки заради власної безпеки. Їхню землю конфіскують, а в багатьох випадках їх вбивають", — додав президент, повторюючи колись маргінальну теорію змови, яка поширюється в глобальних ультраправих чатах щонайменше десять років за голосної підтримки союзника Трампа — Ілона Маска, який південноафриканського походження. Маск, до речі, теж був присутнім на цій зустрічі.
А ще президент США підготував купу друкованих новинних статей, які, за його словами, доводили звинувачення в геноциді. Трамп навіть не давав вставити й слова Сирілу Рамафосі й журналістам довелось просити, щоб Трамп припинив нарешті свій виступ.
Сам президент ПАР рішуче відкинув подібні звинувачення. Він визнав, що в країні дійсно існує злочинність, але про геноцид не може йтись і мови. Також Рамафоса сказав, що більшість жертв були чорношкірими. Трамп перебив його і сказав: "Фермери не чорношкірі". Рамафоса відповів: "Це ті проблеми, про які ми готові з вами поговорити".
Журналісти зазначили, що президент Південної Африки прибув готовим до агресивного прийому, запросивши до складу своєї делегації популярних білих південноафриканських гравців у гольф та заявивши, що хоче обговорити торгівлю із США.
"Якби відбувся геноцид африканерських фермерів, можу посперечатися, що цих трьох джентльменів тут би не було", — сказав Сиріл Рамафоса, маючи на увазі гравців у гольф Ерні Елса та Ретіфа Гусена, а також мільярдера Йоганна Руперта, усіх білих, які були присутні в Овальному кабінеті.
Чи є насправді геноцид білих в ПАР
Reuters інформує, що у 2024 році поліція Південної Африки зафіксувала 26 232 вбивства по всій країні, 44 з яких були пов'язані з фермерськими громадами. Вісім із цих жертв були фермерами.
Також агенція зазначає, що Південна Африка століттями зазнавала драконівської дискримінації щодо чорношкірих під час колоніалізму та апартеїду, перш ніж стати багатопартійною демократією в 1994 році за Нельсона Мандели.
Там дійсно є закон про земельну реформу, спрямований на виправлення несправедливостей апартеїду, і цей закон дозволяє експропріацію без компенсації, коли це відповідає суспільним інтересам. Проте за ці роки жодного випадку такої експропріації ще не було, і будь-яке рішення може бути оскаржене в суді.
Раніше ми повідомляли, що під час зустрічі Трампа та Рамафоси, президента США розлютило питання журналіста про літак, який подарувала Трампу королівська родина Катару. Президент США влаштував скандал та образив журналіста.
А ще Трамп заявив, що не слід було виключати Росію із "Великої вісімки". На його думку, формат G8 був кращим, аніж нинішня Група Семи.
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