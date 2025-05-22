Президент ЮАР дал достойный ответ на обвинения Трампа в геноциде белых фермеров

Президент США Дональд Трамп. Фото: Белый дом

Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Южной Африки Сирилом Рамафосой обвинил его страну в геноциде белых фермеров. Ранее Трамп отменил крайне необходимую помощь Южной Африке и предоставил убежище белым африканерам.

Подробности обвинений Трампа приводят Reuters и Новини.LIVE.

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Что произошло между Трампом и Рамафосой

Как сообщает агентство, в тщательно срежиссированной атаке в Овальном кабинете Трамп набросился на Рамафосу, быстро перейдя с общих поздравлений к списку беспокойств по отношению к белым южноафриканцам.

Трамп попросил приглушить свет и показал кадры якобы "геноцида" белых фермеров из ЮАР - белые кресты, которые, по словам Трампа, являются могилами белых людей, а также лидеров оппозиции, которые произносили зажигательные речи.

"Люди бегут из Южной Африки ради собственной безопасности. Их землю конфискуют, а во многих случаях их убивают", — добавил президент, повторяя некогда маргинальную теорию заговора, которая распространяется в глобальных ультраправых чатах по меньшей мере десять лет при громкой поддержке союзника Трампа - Илона Маска, который южноафриканского происхождения. Маск, кстати, тоже присутствовал на этой встрече.

А еще президент США подготовил кучу печатных новостных статей, которые, по его словам, доказывали обвинения в геноциде. Трамп даже не давал вставить и слова Сирилу Рамафоси и журналистам пришлось просить, чтобы Трамп прекратил наконец свое выступление.

Сам президент ЮАР решительно отверг подобные обвинения. Он признал, что в стране действительно существует преступность, но о геноциде не может идти и речи. Также Рамафоса сказал, что большинство жертв были чернокожими. Трамп перебил его и сказал: "Фермеры не чернокожие". Рамафоса ответил: "Это те проблемы, о которых мы готовы с вами поговорить".

Журналисты отметили, что президент Южной Африки прибыл готовым к агрессивному приему, пригласив в состав своей делегации популярных белых южноафриканских игроков в гольф и заявив, что хочет обсудить торговлю с США.

"Если бы произошел геноцид африканерских фермеров, могу поспорить, что этих трех джентльменов здесь бы не было", — сказал Сирил Рамафоса, имея в виду игроков в гольф Эрни Элса и Ретифа Гусена, а также миллиардера Иоганна Руперта, всех белых, которые присутствовали в Овальном кабинете.

Есть ли на самом деле геноцид белых в ЮАР

Reuters информирует, что в 2024 году полиция Южной Африки зафиксировала 26 232 убийства по всей стране, 44 из которых были связаны с фермерскими общинами. Восемь из этих жертв были фермерами.

Также агентство отмечает, что Южная Африка веками подвергалась драконовской дискриминации в отношении чернокожих во время колониализма и апартеида, прежде чем стать многопартийной демократией в 1994 году при Нельсоне Манделе.

Там действительно есть закон о земельной реформе, направленный на исправление несправедливости апартеида, и этот закон позволяет экспроприацию без компенсации, когда это отвечает общественным интересам. Однако за эти годы ни одного случая такой экспроприации еще не было, и любое решение может быть обжаловано в суде.

Ранее мы сообщали, что во время встречи Трампа и Рамафосы, президента США разозлил вопрос журналиста о самолете, который подарила Трампу королевская семья Катара. Президент США устроил скандал и оскорбил журналиста.

А еще Трамп заявил, что не следовало исключать Россию из "Большой восьмерки". По его мнению, формат G8 был лучше, чем нынешняя Группа Семи.