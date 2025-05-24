Трамп заявив про переймання досвіду України для армії США

Президент США Дональд Трамп. Фото: скриншот з відео

Президент США Дональд Трамп заявив, що американська армія вивчає нові способи ведення війни. Йдеться, зокрема, про використання дронів — на прикладі України.

Про це Трамп сказав під час виступу перед випускниками Військової академії у Вест-Пойнті.

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За словами Трампа, на прикладі російсько-української війни можна побачити, що професія військових змінюється дуже швидко.

"Хочете вірте, хочете ні, але ви займаєтеся бізнесом і професією, де все змінюється так само швидко, як війна... На жаль, ми бачимо це на прикладі Росії та України", — сказав він.

Американський лідер зазначив, що армія США вивчає цю "дуже страшну річ", але бачить різні форми ведення бойових дій, зокрема, безпілотники, які летять швидко та точно

"Ми ніколи не бачили нічого подібного, ніколи, і ми вчимося на цьому, ваша професія змінюється дуже швидко", — додав Трамп.

Раніше ЗМІ повідомили, що Кремль готує новий наступ в Україні на літньо-осінній період.

Водночас у мережі шириться інформація про нібито захоплення Юнаківки Сумської області — в ОВА заявили, що це неправда.