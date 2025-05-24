Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Трамп пояснив, як армія США переймає досвід України arrow

Трамп пояснив, як армія США переймає досвід України

24 травня 2025 20:59
Євгенія Брюховецька - редактор
Трамп заявив про переймання досвіду України для армії США
Президент США Дональд Трамп. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент США Дональд Трамп заявив, що американська армія вивчає нові способи ведення війни. Йдеться, зокрема, про використання дронів — на прикладі України.

Про це Трамп сказав під час виступу перед випускниками Військової академії у Вест-Пойнті.

Реклама
Читайте також:

Розвиток армії США 

За словами Трампа, на прикладі російсько-української війни можна побачити, що професія військових змінюється дуже швидко.

"Хочете вірте, хочете ні, але ви займаєтеся бізнесом і професією, де все змінюється так само швидко, як війна... На жаль, ми бачимо це на прикладі Росії та України", — сказав він.

Американський лідер зазначив, що армія США вивчає цю "дуже страшну річ", але бачить різні форми ведення бойових дій, зокрема, безпілотники, які летять швидко та точно

"Ми ніколи не бачили нічого подібного, ніколи, і ми вчимося на цьому, ваша професія змінюється дуже швидко", — додав Трамп.

Раніше ЗМІ повідомили, що Кремль готує новий наступ в Україні на літньо-осінній період.

Водночас у мережі шириться інформація про нібито захоплення Юнаківки Сумської області — в ОВА заявили, що це неправда.

США Дональд Трамп безпілотники дрони війна в Україні фронт
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама