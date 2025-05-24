Трамп заявил о перенимании опыта Украины для армии США

Трамп объяснил, как армия США перенимает опыт Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская армия изучает новые способы ведения войны. Речь идет, в частности, об использовании дронов — на примере Украины.
Об этом Трамп сказал во время выступления перед выпускниками Военной академии в Вест-Пойнте.
Развитие армии США
По словам Трампа, на примере российско-украинской войны можно увидеть, что профессия военных меняется очень быстро.
"Хотите верьте, хотите нет, но вы занимаетесь бизнесом и профессией, где все меняется так же быстро, как война... К сожалению, мы видим это на примере России и Украины", — сказал он.
Американский лидер отметил, что армия США изучает эту "очень страшную вещь", но видит различные формы ведения боевых действий, в частности, беспилотники, которые летят быстро и точно.
"Мы никогда не видели ничего подобного, никогда, и мы учимся на этом, ваша профессия меняется очень быстро", — добавил Трамп.
Ранее СМИ сообщили, что Кремль готовит новое наступление в Украине на летне-осенний период.
В то же время в сети распространяется информация о якобы захвате Юнаковки Сумской области — в ОВА заявили, что это неправда.
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