Трамп заявил о перенимании опыта Украины для армии США

Президент США Дональд Трамп. Фото: скриншот из видео

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская армия изучает новые способы ведения войны. Речь идет, в частности, об использовании дронов — на примере Украины.

Об этом Трамп сказал во время выступления перед выпускниками Военной академии в Вест-Пойнте.

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По словам Трампа, на примере российско-украинской войны можно увидеть, что профессия военных меняется очень быстро.

"Хотите верьте, хотите нет, но вы занимаетесь бизнесом и профессией, где все меняется так же быстро, как война... К сожалению, мы видим это на примере России и Украины", — сказал он.

Американский лидер отметил, что армия США изучает эту "очень страшную вещь", но видит различные формы ведения боевых действий, в частности, беспилотники, которые летят быстро и точно.

"Мы никогда не видели ничего подобного, никогда, и мы учимся на этом, ваша профессия меняется очень быстро", — добавил Трамп.

Ранее СМИ сообщили, что Кремль готовит новое наступление в Украине на летне-осенний период.

В то же время в сети распространяется информация о якобы захвате Юнаковки Сумской области — в ОВА заявили, что это неправда.