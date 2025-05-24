Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Трамп объяснил, как армия США перенимает опыт Украины arrow

Трамп объяснил, как армия США перенимает опыт Украины

24 мая 2025 20:59
Евгения Брюховецкая - редактор
Трамп заявил о перенимании опыта Украины для армии США
Президент США Дональд Трамп. Фото: скриншот из видео
Евгения Брюховецкая - редактор

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская армия изучает новые способы ведения войны. Речь идет, в частности, об использовании дронов — на примере Украины.

Об этом Трамп сказал во время выступления перед выпускниками Военной академии в Вест-Пойнте.

Реклама
Читайте также:

Развитие армии США

По словам Трампа, на примере российско-украинской войны можно увидеть, что профессия военных меняется очень быстро.

"Хотите верьте, хотите нет, но вы занимаетесь бизнесом и профессией, где все меняется так же быстро, как война... К сожалению, мы видим это на примере России и Украины", — сказал он.

Американский лидер отметил, что армия США изучает эту "очень страшную вещь", но видит различные формы ведения боевых действий, в частности, беспилотники, которые летят быстро и точно.

"Мы никогда не видели ничего подобного, никогда, и мы учимся на этом, ваша профессия меняется очень быстро", — добавил Трамп.

Ранее СМИ сообщили, что Кремль готовит новое наступление в Украине на летне-осенний период.

В то же время в сети распространяется информация о якобы захвате Юнаковки Сумской области — в ОВА заявили, что это неправда.

США Дональд Трамп беспилотники дроны война в Украине фронт
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама