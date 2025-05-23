Санкції проти Росії — Трамп виступає проти обмежень

Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Державний секретар США Марко Рубіо просуває санкції проти Росії. Однак американський президент Дональд Трамп виступає проти і неохоче підтримує нові обмеження.

Про це повідомляє New Lines.

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Видання повідомляє, що Рубіо наполягає на розгляді законопроєкту сенатора-республіканця Ліндсі Грема щодо нових санкцій проти Росії.

Анонімний співрозмовник New Lines заявив, що держсекретар кожного дня нагадує про обмеження та сподівається, що Конгрес все ж схвалить цю ініціативу більшістю. Також Рубіо виступає за 500% мита для країн, що підтримують Росію.

"Рубіо майже щодня порушує тему санкцій. Він хоче, щоб Конгрес просунув законопроєкт Грема, оскільки той має більшість у Сенаті. У разі чого, він зможе подолати вето. Це зруйнує будь-яку спробу перезавантаження відносин Вашингтона з Москвою", — йдеться у матеріалі.

Однак Трамп не підтримує введення нових санкцій проти РФ, адже сподівається на "прогрес у переговорах" і вірить, що РФ нібито хоче миру.

Нагадаємо, 21 травня NYT повідомило, що США більше не приєднаються до нових санкцій проти Росії. Попри те, що Трамп раніше обіцяв завершити війну в Україні за 24 години, нині він фактично відсторонився від мирного процесу.

Також ми писали, що Україна пропонує ЄС посилити санкції проти РФ, однак США поки вагаються.